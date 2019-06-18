Kültürpark için demokratik katılım

İzmir’in geleceğiyle ilgili önemli kararların, katılımcı bir anlayışla şekillendirilmesi amacıyla Başkan Tunç Soyer tarafından gündeme getirilen “Arama Konferansı” serisinin ilki Kültürpark temasıyla gerçekleştirildi. İzmir Sanat merkezindeki toplantı Kültürpark Platformu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapıldı. Her kesimden İzmirli ve sivil toplum temsilcileriyle belediye yetkilileri Kültürpark hakkında görüşlerini paylaştı.

Kültürpark hakkında fikirlerini paylaşmak üzere yüzlerce İzmirlinin bir araya gelmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Tunç Soyer, “Bu kadar büyük bir ilgi ve özenle burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugün daha çok sizi dinleyeceğiz. Dinleyeceğiz ki bundan sonra yapacaklarımızla ilgili bir yol haritası çıkaralım. Kapıları Montrö, 26 Ağustos, Lozan olan bu kentin en büyük zenginliklerinden biri olan Kültürpark’ı konuşacağız. Kültürpark burada yaşayan kuşların yatakhanesi, İzmir’in en iyi korunmuş ve en zengin noktası. O nedenle bu salonda bulunan herkesin ve burada olmayanların da Kültürpark’la ilgili benzer hassasiyet taşıdığını ve burayı birlikte planlamamız gerektiğine inanıyoruz. Bu bizim ortak akılla yönetme irademizin ilk örneğidir. Bundan sonra tarım, turizm, İzmir’in doğal varlıkları ve benzeri konularla ilgili arama konferanslarımız olacak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi buradan bir yol haritası çıkaracak” diye konuştu.

TİCARİ İŞLETMELER TAHLİYE EDİLİYOR

Konuşmacıların yoğun olarak değindiği Kültürpark’taki mevcut ticari işletmelerle ilgili rahatsızlığın da son bulacağını müjdeleyen Başkan Soyer, “Kültürpark’taki binalarda yer alan ticari işletmelerin tahliyesine yönelik tüm hukuki süreçler tamamlanmış olup, tahliye işlemlerinin 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Hepsini boşaltıyoruz” dedi.

Yine şikayetler arasında öne çıkan bazı konuların da acil olarak ele alınacağını ifade eden Soyer, Kültürpark’taki bitki dokusuna ilişkin bakım çalışmalarının hemen başlatılması, aynı zamanda mangal veya başka amaçlarla ateş yakılmasına kesinlikle izin verilmemesi talimatını verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Behçet Uz’un vasiyetini yerine getireceklerini ifade ederek şöyle devam etti: “Burasını kent parkı olarak sonuna kadar koruyacağız ama Kültürpark’ın kültürünü de geri vereceğiz. Çok güzel öneriler var, her birini değerlendireceğiz.