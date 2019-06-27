Kültürpark imar planı yeniden ele alınacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’a ilişkin planların ve parkın geleceğinin İzmirlilerin ortak kararıyla şekillendirilmesi yönünde çok önemli bir adım daha attı.

Geçtiğimiz günlerde belediyeden, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne gönderilen yazıyla, Kültürpark’a ilişkin planların değerlendirme sürecinin beklemeye alınması talep edildi. Talebe gerekçe olarak geçtiğimiz günlerde Arama Konferansı’nda ortaya atılan görüş ve talepler doğrultusunda planlarda yapılacak olası değişiklikler gösterildi.

GÖRÜŞLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Konferansta ortaya konan tüm görüş ve önerilerin değerlendirilme süreci devam ederken belediye, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne gönderilen yazıyla önceki aylarda kurula sunulan Kültürpark İmar Planları’nın onay sürecinin beklemeye alınması istedi. Yazıda 17 Haziran tarihinde düzenlenen arama konferansında ortaya konan görüşlerin değerlendirme sürecinin devam ettiği, söz konusu sürecin tamamlanmasının ardından Kurul’a yeniden bilgi verileceği belirtildi.

PLANLARDA DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilen son yazıda konferansta katılımcılar tarafından ifade edilen görüşler doğrultusunda alanın projede belirlenen kullanım kararlarının yeniden gözden geçirildiği belirtildi. Bu süreçte projede olabilecek değişikliklerin imar planı kararlarına yansıtılması gerekeceği açıklandı. Koruma Kurulu’na gönderilen söz konusu planların bu süreç tamamlandıktan sonra değerlendirilmesi talep edildi.

İlginizi çekebilir: Sokak sokak gezerek kedilere işkence yapanı arıyor

Öte yandan Kültürpark Platformu, imar planının yeniden ele alınacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Platformdan Yasemin Sağlam’ın yaptığı açıklamada, “Olumlu gelişmeler için irade gösteren Başkan ve ekip arkadaşları ile dayanışma içinde olduğumuzu bildiririz” dedi. Sağlam şimdi sıranın, tüm İzmirlilerin mekânı olan Kültürpark’ın korunarak nasıl yaşatılacağına ilişkin koruma amaçlı imar planının, demokratik kitle örgütleri, odalar, üniversiteler ve kent konseylerinin hazırlama ve onay süreçlerinde kapsamlı ve katılımcı bir şekilde yer almasında olduğunu kaydetti.

***

NE OLMUŞTU?

İzmir’in geleceğiyle ilgili önemli kararların, katılımcı bir anlayışla şekillendirilmesi amacıyla Başkan Tunç Soyer tarafından gündeme getirilen Arama Konferansı serisinin ilki geçtiğimiz günlerde Kültürpark temasıyla gerçekleştirilmişti. İzmir Sanat’taki konferansta her kesimden yurttaş ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Kültürpark hakkındaki görüşlerini paylaşmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı önerisi ise Şubat ayında onaylandıktan sonra “Koruma Kanunu” kapsamında değerlendirilmek üzere İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmişti.