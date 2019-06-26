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26.06.2019
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Kültürpark imar planı yeniden ele alınacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilen yazıyla önceki aylarda kurula sunulan Kültürpark İmar Planları’nın onay sürecinin beklemeye alınması istendi

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark’a ilişkin planların ve parkın geleceğinin İzmirlilerin ortak kararıyla şekillendirilmesi yönünde çok önemli bir adım daha attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne gönderilen yazıyla, Kültürpark’a ilişkin 1/1000 ve 1/5000’lik planların değerlendirme sürecinin beklemeye alınması talep edildi. Talebe gerekçe olarak geçtiğimiz günlerde Arama Konferansı’nda ortaya atılan görüş ve talepler doğrultusunda planlarda yapılacak olası değişiklikler gösterildi.

İzmir’in geleceğiyle ilgili önemli kararların, katılımcı bir anlayışla şekillendirilmesi amacıyla Başkan Tunç Soyer tarafından gündeme getirilen “Arama Konferansı” serisinin ilki geçtiğimiz günlerde Kültürpark temasıyla gerçekleştirilmişti. İzmir Sanat’taki konferansta her kesimden İzmirli ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kültürpark hakkındaki görüşlerini paylaşmıştı. Konferansta ortaya konan tüm görüş ve önerilerin değerlendirilme süreci devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi çok kritik bir adım attı.

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilen yazıyla önceki aylarda kurula sunulan Kültürpark imar planlarının onay sürecinin beklemeye alınması istendi. Yazıda 17 Haziran tarihinde düzenlenen arama konferansında ortaya konan görüşlerin değerlendirme sürecinin devam ettiği, söz konusu sürecin tamamlanmasının ardından kurula yeniden bilgi verileceği belirtildi.

PLANLARDA DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı önerisi Şubat ayında onaylandıktan sonra “Koruma Kanunu” kapsamında değerlendirilmek üzere İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmişti. Kurula gönderilen son yazıda konferansta katılımcılar tarafından ifade edilen görüşler doğrultusunda alanın projede belirlenen kullanım kararlarının yeniden gözden geçirildiği ve bu süreçte projede olabilecek değişikliklerin imar planı kararlarına yansıtılması gerekeceği belirtilerek, Koruma Kurulu’na gönderilen söz konusu planların bu süreç tamamlandıktan sonra değerlendirilmesi talep edildi.

Kültürpark Platformu karardan memnun

Kültürpark Platformu, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün Kültürpark için imar planını beklemeye alma kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Platformdan Yasemin Sağlam, “Bu olumlu gelişmeler bizleri umutlandırmakta ve çalışma azmimizi güçlendirmektedir. Olumlu gelişmeler için irade gösteren Başkan ve ekip arkadaşları ile dayanışma içinde olduğumuzu bildiririz” dedi.

Sağlam şimdi sıranın, tüm İzmirlilerin mekânı olan Kültürpark’ın korunarak nasıl yaşatılacağına ilişkin koruma amaçlı imar planının,  Sivil Toplum Kuruluşları, Demokratik Kitle Örgütleri, Odalar, Üniversiteler ve Kent Konseyleri ile diğer ilgililerin hazırlama ve onay süreçlerinde kapsamlı ve katılımcı bir şekilde yer almasında olduğunu kaydetti. Kültürpark Platformu’nun çabaları ile “Korsan Koruma Amaçlı İmar Planının durdurulması”nı olumlu gelişme olarak gördüklerini ifade etti.

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