Kültürpark Platformu’ndan GSF açıklaması: Sanat da Kültürpark da çuvala sığmaz

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarı binalarının İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Kültürpark Fuar Alanındaki hollere taşınma önerisi, akademisyenler ve öğrenciler ile Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kabul edilmişti. Kültürpark Platformu bugün konu ile ilgili bir açıklama yayınladı.

‘BİZDE HAYAL KIRIKLIĞI VE GÜVENSİZLİK YARATTI’

“Kültürpark’ın bütünlüğünü bozacak her türlü girişimin karşısında olacağız” denilen açıklamada, “Kent merkezinin en önemli yeşil alanı, Tarihi ve Doğal SİT alanı olan Kültürpark’a Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin geçici olarak taşınmasına yönelik haberleri büyük bir hayret ve şaşkınlıkla takip ediyoruz. Biz, Kültürpark Platformu olarak kararlı bir şekilde, konuyla ilgili olarak herhangi bir oldubittiye boyun eğmeyeceğimizi ve durum kesinleşirse her türlü yasal, demokratik tepkimizi göstereceğimizi duyururuz” denildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

“Kültürpark’ın geçici ya da kalıcı olarak bir binasının ya da bir bölümünün herhangi bir üniversiteye tahsis edilmesi, örgün eğitim faaliyetlerine ayrılması platformumuzun benimsediği, bilim dünyasının ve duyarlı kentlilerin üzerinde uzlaştığı birçok ilkeyle çelişmekte, Kültürpark’ın bugününü ve yarınını tehdit eden bir karar anlamına gelmektedir.

Bu yaklaşımın hukuksuzluğu, adaletsizliği ve Kültürpark’a vereceği zararların yanı sıra hiç konuşulmayan, tartışılmayan bir tasarruf ile bir anda gazete haberlerinden öğrenilmesi, Önceki dönemde sıklıkla karşılaştığımız bu sorunlu yönetim anlayışı ile tekrar karşılaşma olasılığı bizde hayal kırıklığı ve güvensizlik yaratmıştır.”

‘MAĞDURİYET YARIŞINA GİRMEK İSTEMİYORUZ’

“Bizleri mağduriyetlerimiz üzerinden karşı karşıya getirmeye çalışan sermaye odaklı yaklaşımların karşısındayız. Bileşenlerimiz arasında bulunan pek çok D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi, mezunu ve akademisyen arkadaşımız yoluyla yakından takip ettiğimiz ve destek olduğumuz #MeseleBinaDeğilEğitim mücadelesinin de, egemenlerin klasik taktiğine kurban gitmek üzere olduğunu görüyoruz. D.E.Ü. Rektörlüğü’nün, öğrenci ve akademisyenlerin görüşlerini hiçe sayan tavrıyla, Narlıdere binalarını terke zorlanan arkadaşlarımız; onurlu ve direngen bir duruş göstererek Rektörlüğü Tınaztepe zorlamasından vazgeçirmişlerdir. Daha birkaç gün önce Narlıdere’deki binayı çuvallamaya çalışan zihniyet, çuvallamaya çalıştığı sanatı şimdi de Kültürpark gibi doğal ve tarihi sit alanı olarak tescilli bir alana bırakmak istemektedir.

Bu ölümü gösterip, sıtmaya razı etmeye çalışmaktır. Mesele bina değil eğitim demeye devam edeceğiz. Kültürpark Platformu olarak bizler bir mağduriyet yarışına girmek istemiyoruz. Bizim için ekoloji ve kentin kamusal alanlarını savunmak ne kadar doğal bir haksa, toplumumun nitelikli bir sanat eğitimi hakkına ulaşması da o kadar doğal bir haktır. Bizleri mağduriyetlerimiz üzerinden karşı karşıya getirmeye çalışan sermaye odaklı yaklaşımların karşısındayız. Sanat da, Kültürpark da çuvala sığmaz.”

Kültürpark Çalıştayı’nın sonuç raporunun son paragrafı da şu şekilde hatırlatıldı:

“Kültürpark’ın tarihi ve doğal sit alanı olarak tescilli olduğu unutulmamalıdır. Kent parkı, kamusal alan, tarihi ve doğal sit alanı olan Kültürpark için “Koruma Amaçlı İmar Planı” hazırlanmalı ve bu plan öncelikle değiştirmeyi, geliştirmeyi ve dönüştürmeyi değil “korumayı” hedeflemelidir. Kültürpark’ı bir kent parkı olarak ele alan, uzlaşmacı ve katılımcı bir anlayışla hazırlanacak ve doğru yönetim modelini içerecek Koruma Amaçlı İmar Planı’nın hazırlanarak Kültürpark’ı gelecek nesillere mümkün olan en iyi ve doğal haliyle bırakmanın İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin halka karşı görev ve sorumluluğu olduğunu bir kez daha hatırlatıyor ve bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz.”

