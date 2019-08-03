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04.08.2019
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Kültürpark’ın geleceği için ikinci buluşma

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir Kültürpark’ın geleceğinin tartışıldığı Kültürpark Arama Konferansı’nın ikinci buluşmasının 30 Temmuz Salı günü gerçekleştirildiği bildirildi. İzmir Büyük Şehir Belediyesi tarafından düzenlenen Arama Konferansının ilki 17 Haziran’da düzenlenmişti.

Kültürpark’taki İzmir Sanat Merkezi’nde yapılan ikinci buluşmada 17 Haziran’da düzenlenen Arama Konferansı sonuçlarının değerlendirildiği ve çalışmaları ilerletmek üzere, “Nasıl bir Kültürpark ?” başlıklı bir Çalıştay düzenlendi. Çalıştay’a İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

Kültürpark Platformu tarafından yapılan açıklamada, Çalıştay’da 5 çalışma grubu kurularak demokratik ilkeler çerçevesinde bilgi ve fikir alışverişi atölyeleri kurgulandığı kaydedildi.

Atölyelerin başlıkları ise şu şekilde sıralandı:

1- Kültürpark’ın Bitki Dokusu Ve Hayvan Varlığının Korunması
2- Kültürpark’ın Tarihi Ve Kültürel Değerlerinin Korunması ve Geliştirilmesi
3- Kent Kimliğinde Kültürpark’ın Yeri, Önemi ve Çevresel Etkileşimi
4- Bir Kamusal Alan Olarak Kültürpark’ın Yönetimi
5- Kültürpark’ın Üstleneceği İşlevler

Atölye sonuçlarında ortaklaşılan görüşlerden bazıları şöyle:

Günümüzde çok işlevli bir açık alan olan Kültürpark, bir parka dönüştürülmeli. Bunun dışında başka işlevler yüklenmemeli. Beton ve asfalt azaltılmalı, toprak alanlar arttırılmalı ve bu alanlar bitkilendirilmeli. Başta hangarlar olmak üzere yapılar azaltılmalı ve yerlerine yeşil alanlar oluşturulmalı. Taşıt trafiğine tamamen kapatılmalı. Mevcut yapılmış olan bitki envanteri yeniden gözden geçilip sınıflandırılmalı ve mutlak korunmaya değer olan türlerin belirlenmesi ve diğer türlerin peyzaj planı çerçevesinde yeniden işlevlendirilmesi gerekiyor. Doğal yaşam-habitat çeşitliliğini arttıracak düzenlemeler yapılmalı.

Atölye sonucunda ayrıca şu öneriler de sıralandı:

Envanter çalışmaları yapılmalı. Kültürpark bilgi merkezi kurulmalı.Tarihi ve kültürel veriler, alanda görünür olmalı ve dijital ortamlara aktarılmalı. Kültürpark’ın kültür içeriği yeniden tartışmaya açılmalı. Sanatsal ve kültürel üretim (sergiler, edebiyat söyleşileri, workshoplar v.s.) devam etmeli. Kültürpark’ın geleceğinde kentin her kesimi yer almalı, dolayısıyla yapılan çalışmalara her kesimin katılımı sağlanmalı. Kültürpark’ın yeni neslin zihninde yer alması için, gençlerin ve çocukların Kültürpark’ta daha çok zaman geçirmeleri sağlanmalı.

Atölye sonuç metninde kültür parkın yönetimi ve işlevine dair de görüşler yer aldı.

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