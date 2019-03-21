22.03.2019
Anasayfa SPOR Kulüpler Birliği'nden 'yabancı sınırı' açıklaması

Kulüpler Birliği’nden ‘yabancı sınırı’ açıklaması

birgun.net birgun.net

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, futboldaki yabancı sınırıyla ilgili olarak “2019-2020’de sistemin aynı şekilde devam etmesi yönünde. Yerli oyuncu teşviği sistemini artırmamız gerekiyor. Sonrasıyla alakalı 3 kulüp hariç tüm kulüpler mevcut sistemin devamı yönünde düşünüyor” dedi.

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, yapılan toplantının ardından futbolda yabancı sınırına ilişkin açıklama yaptı.

Orman şunları söyledi:

“2019-2020’de sistemin aynı şekilde devam etmesi yönünde. Yerli oyuncu teşviği sistemini artırmamız gerekiyor. Sonrasıyla alakalı 3 kulüp hariç tüm kulüpler mevcut sistemin devamı yönünde düşünüyor. 2-3 kulübümüz de kademeli olarak azaltılması gerektiğini düşünüyor. Yalnız artı gibi değil, neyse onun gibi devam edilmesi yönünde fikir belirtildi.”

“Büyük kulüpler olarak ise yabancı sınırının aynı şekilde devam etmesini ve yerli oyuncuların teşvik edilmesinde gelirlerin artırılması yönünde karar bildirdik.”

“KARARI FEDERASYON VERECEK”

“Kademeli olarak indirilmesi kararı Kulüpler Birliği’nde alınmadı, 14’e çıkarılması da bizimle alınmadı. Hukuki yetki federasyonda olduğu için federasyon karar verecektir.”

İlginizi çekebilir:  Fikret Orman'dan 'yeni teknik direktör' açıklaması

TFF Başkanı adaylığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Orman, “TFF adayının kim olacağından ziyade, beklentilerimizi konuştuk. Pazarlama tarafına önemli yatırımlar yapılması gerektiğini söyledik. Zaten vakfın bir aday belirleme gibi bir durumu yok” dedi.

SON HABERLER

Para bol, finansman ihtiyacı yok(muş)!

Yalçın Karatepe -
Berat Albayrak Trabzon’da yaptığı açıklamada “Hazinesinin parası bol, çok rahat. Hatta biz...
Devamını Oku

Beka ve gelecek!

İLHAN CİHANER -
AKP-MHP koalisyonu altında birleşen elitler, izledikleri politikalar nedeniyle memleketi çıkmaz yola soktular....
Devamını Oku

Sorumluluk ve şefkat

GÖZDE BEDELOĞLU -
Tekrar tekrar Farid Ahmed’i izliyorum. Onu duymak ve anlayabilmek için… Söyledikleri açık...
Devamını Oku

Beklenti

ÜNAL ÖZMEN -
Ziya Selçuk, seminer konuşmalarında sık sık bakanlığa atanmasıyla filizlenen beklentiden söz ediyor....
Devamını Oku

The Paper ve siyasetin yeraltısı…

MERYEM KORAY -
Netflix’de The Paper dizisini izliyorum; iki sezon ve toplam 23 bölümden oluşan...
Devamını Oku

Tenzili rütbe yapmışlar

HÜSEYİN İRFAN FIRAT -
SORU: Ben 2 yıldır bir firmada şef pozisyonunda çalışıyorum. Ameliyat geçirdim ve...
Devamını Oku

İzmir Newrozu’nda 16 gözaltı

birgun.net -
İzmir'de HDP il örgütünce organize edilen Newroz kutlamalarında "Abdullah Öcalan lehine slogan...
Devamını Oku

Facebook, kullanıcılarının şifrelerini ‘düz metin’ olarak saklıyormuş

birgun.net -
Sosyal medya platformu Facebook, kullanıcı şifrelerinin düz metin olarak saklandığını açıkladı.
Devamını Oku

UEFA’dan Ronaldo’ya ‘gol sevinci’ cezası

birgun.net -
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atletico Madrid maçındaki gol sevinci nedeniyle Juventus'un Portekizli...
Devamını Oku

İstanbul Valiliği, Tiyatrolar Günü yürüyüşünü yasakladı

birgun.net -
İstanbul Valiliği, 27 Mart Tiyatrolar Günü yürüyüşünü yasakladı. Gerekçe olarak "seçim öncesi...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi