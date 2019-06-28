Kulüpler şov yapıyor, fatura halka kesiliyor

Bankalar Birliği ile Süper Lig ekipleri arasında borç yapılandırma protokolü imzalandı. Gündeme geldiğinden bu yana büyük tepki çeken uygulamayla kulüplerin yaklaşık 8 milyar liralık borcu bir nevi devlet tarafından affedilmiş olacak. Böylece ekonomik olarak birçok sorunla boğuşurken, kötü yönetilmeleri nedeniyle borç batağına sürüklenen kulüplerin borcu halkın cebinden çıkan parayla ödenecek. Yapılandırmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), değişiklikler yaptığı Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play (FFP) Talimatı’nı yürürlüğe soktu. Yenilenen talimatla Türk futbolunda yeni bir dönem başladı. Yeni talimatnameyle 14 Ocak 2016’daki Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı yürürlükten resmen kalktı.

Yeni maddelerin eklendiği ve bazı maddelerin düzenlendiği talimata göre, TFF, sezonluk denetlemeden sonra her takıma harcama limiti getirecek. Yürürlüğe giren talimatnameyle Süper Lig kulüpleri 2020-2021 futbol sezonundan itibaren 1 Haziran-31 Mayıs özel hesap dönemine geçecek. Takım harcama limitleri ise 2019-2020 sezonu için TFF tarafından 2 Eylül 2019’da duyurulacak. Kulüpler ara transfer döneminde bu limite uymak zorunda kalacak.

YENİ MADDELER

Kulüpler, bağımsız denetim şirketlerince incelenecek. TFF de yıl boyu kulüpleri denetleyecek. TFF, yeni talimatnameyle kulüplere transfer yasağı ve kadro sınırlaması cezaları da verebilecek. İhtar, para ve puan silme cezalarının yanı sıra kulüpler belirlenen harcama limitine uymazsa transfer yasağı ve kadro sınırlandırmasıyla da karşılaşabilecek. Belirlenen harcama limitinin aşılması durumunda, kulüplere şu cezalar verilecek:

Yüzde 5’e kadar aşılırsa: İhtar.

Yüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlaması.

Yüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağı.

Yüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.

Yüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.

Yüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.