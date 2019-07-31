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31.07.2019
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Kumru, trafik lambasına yuva yaptı

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Fotoğraf: İHA

Çorum’da trafik lambasının üstüne yuva yapan kumru, görenleri gülümsetti.

İnönü Caddesi üzerinde bulunan Abide Kavşağı’ndaki trafik lambalarından birisi trafik akışını düzenlemenin yanı sıra bir kumruya da ev sahipliği yapıyor. Araç trafiğinin en yoğun olduğu caddedeki trafik lambasının üstüne yuva yapan Kumru, kalabalığa ve araçların çıkarttığı gürültüye aldırış etmeden yuvasına sahip çıkıyor. 

Araçlarıyla ve yaya olarak kavşaktan geçen vatandaşların pek çoğu trafik lambasının üstüne bir kumrunun yuva yaptığından habersiz olsa da yuva yapan kumruyu görenler şaşırıyor.

Kaynak:İHA

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