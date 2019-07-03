25.1 C
Istanbul
03.07.2019
Anasayfa SPOR Kupa Amerika'da ilk finalist Brezilya

Kupa Amerika’da ilk finalist Brezilya

birgun.net birgun.net

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika’da (Copa America) Arjantin’i 2-0 mağlup eden Brezilya, finale çıktı.

Brezilya’da düzenlenen 46. Kupa Amerika’nın yarı finalinde Arjantin ile Brezilya, Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Brezilya, 19. dakikada Gabriel Jesus’un ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Brezilya, 71. dakikada Roberto Firmino’nun golüyle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak turnuvada adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Kupada Şili ile Peru arasındaki diğer yarı final karşılaşması, Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı’nda yarın TSİ 03.30’da başlayacak.

İlginizi çekebilir:  Brezilya'nın aşırı sağcı liderine destek azalıyor

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,118AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İmamoğlu Halk TV’de

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk TV canlı yayınında konuşuyor. İmamoğlu...
Devamını Oku

Cemil Bayık, Washington Post’a makale yazdı

birgun.net -
Cemil Bayık, Washington Post gazetesine makale yazdı. Bayık, yazısında "Uzun süredir devam...
Devamını Oku

Athena’dan İmamoğlu’na ziyaret

birgun.net -
Athena grubunun kurucuları Gökhan ve Hakan Özoğuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem...
Devamını Oku

Kadını darp eden erkeğe mahkeme kıyağı

HABER MERKEZİ -
Geçen sene Giresun'un Gazi Caddesi'nde takip ettiği Yeliz Unutkan'ı kafasını kepenklere vurmak...
Devamını Oku

Meteoroloji’den sıcaklık uyarısı

birgun.net -
Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artması bekleniyor.
Devamını Oku

Doç. Dr. Erkut Tutkun: Spor yaparsanız, bilin ki erken öleceksiniz

birgun.net -
Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr Erkut Tutkun, ağır spor yapanların...
Devamını Oku

AKP İlçe Başkanı istifa etti: İşlerim yoğun

birgun.net -
31 Mart seçimi sürecinde AKP Bergama İlçe Başkanı olan Güven Yakar istifa...
Devamını Oku

Tokat’ta orman yangınında 30 dekarlık alan zarar gördü

birgun.net -
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 30 dekarlık alan zarar gördü.
Devamını Oku

Kurusıkı tabancayla oynayan çocuk başından yaralandı

birgun.net -
İzmir'in Kiraz ilçesinde, evdeki kurusıkı tabancayla oynayan 5 yaşındaki Yağmur Subay başından...
Devamını Oku

Halk otobüsünün fren balataları yandı

birgun.net -
Antalya’da fren balataları yanan halk otobüsünde korku dolu anlar yaşandı. Lastiklere sıçrayan alevleri fark...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi