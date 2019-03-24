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24.03.2019
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Kupa Voley’de şampiyon Eczacıbaşı VitrA

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Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet’i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet’i 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, kupanın sahibi oldu.

İlk sette Gibbemeyer’in sayılarıyla 10-6 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA karşısında Vargas ve Eda ile etkili olan Fenerbahçe Opet, teknik molaya 12-11 önde girdi. Eczacıbaşı VitrA’nın 19-18 öne geçtiği sette, üstünlüğü tekrar ele geçiren Fenerbahçe Opet, seti 25-23 kazandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Ezgi ve Larson’la 7-5 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, teknik molaya da 12-8 önde girdi. Teknik moladan sonra farkı 6 sayıya (15-9) yükselten Eczacıbaşı VitrA, seti 25-17 üstün bitirdi.

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Üçüncü sette Kim’le bulduğu sayılarla 9-5 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, 12-9 önde girdiği teknik moladan sonra 15-11 öne geçmeyi başardı. Fenerbahçe Opet farkı 2’ye indirmesine (17-15) rağmen üstünlüğünü sürdüren Eczacıbaşı VitrA, seti 25-22 kazandı.

Dördüncü sete daha etkili başlayan Eczacıbaşı VitrA, teknik molaya 12-9 üstün girdi. Kalan bölümde rakibinin iyi oyununa rağmen üstünlüğünü sürdüren Eczacıbaşı VitrA, seti 25-20 aldı.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Eczacıbaşı VitrA, 2019 AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley’in sahibi oldu.

KaynakAA
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