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17.07.2019
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‘Kürdistan’a Binali Yıldırım beraatı

‘Kürdistan’ sözcüğü nedeniyle yargılandığı davadan beraat eden Sanri ile ilgili gerekçeli kararda, Binali Yıldırım kastedilerek, üst düzeyde yöneticiler tarafından aynı sözcüğün sarf edildiği belirtildi.

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“Kürdistan” sözcüğü nedeniyle yargılandığı davada beraat eden gazeteci Mehmet Sanri ile ilgili gerekçeli karar açıklandı. Kararda, Binali Yıldırım’ın seçim kampanyası sırasında Diyarbakır’da bu sözcüğü kullandığı kastedilerek, “Devletimizin en üst düzeyde yöneticiler tarafından aynı sözcüğün zaman zaman sarf edildiği” belirtildi.

İçinde ‘Kürdistan’ ifadesi geçen, Yılmaz Güney’in 1984’te Paris Kürt Enstitüsü’ndeki Nevruz programında yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Mehmet Sanri’ya halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla dava açıldı. Sanri, 20 Haziran’da İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Binali Yıldırım’ın Diyarbakır’da yaptığı konuşmada Kürdistan’ın söz ettiğini belirtti. Mahkeme bu savunma üzerine beraate karar verdi.

Gerekçeli kararda, Sanrı’nın Kürdistan sözcüğünü coğrafi bölge ayrımını belirtmek için kullandığı belirtilerek, şöyle devam edildi:

“Kamu düzenini ciddi ölçüde bozucu bir neticenin ortaya çıkmadığı, kamuoyu önünde devletimizin en üst düzeyde yöneticiler tarafından aynı sözcüğün zaman zaman sarf edildiği, bu konunun kamuoyunda rahatsızlıklara neden olduğu, ancak suçun unsurları gerçekleşmediğinden beraatine karar vermek gerekmiştir.”

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