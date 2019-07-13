Küresel gündemler ile belediyeler buluştu: Sürdürülebilir kentsel gelişim ağı kuruldu

Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (Yereliz), Türkiye’nin farklı bölgelerinden 21 belediyenin katılımıyla Belediyeler için Stratejik Plan ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Eğitimi gerçekleştirdi. Belediyelerin stratejik planlarını yaptığı bir süreçte gerçekleştirilen eğitimde, 2020 – 2024 dönemi belediye gündeminin küresel gündemlerle buluşturulmasının gerekliliği öne çıktı.

Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen eğitimde 2 gün boyunca katılımcılar, ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerelleşmesi’ konusunda yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

İki gün süren programın ilk gününde çerçeve sunumu Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) ulusal proje yöneticisi Sinan Özden yaptı. Sürdülebilir Kentsel Gelişim Protokolü’müzü imzalamış 21 belediyeyi kapsayan eğitimde belediyelerden iyi örnekler sunumları yer aldı.

Belediyelerin stratejik plan sürecinin içinde olunduğu süreçte gerçekleşen eğitimde Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği’nde Evren Barış Yavuz, İkbal Polat ve Simten Birsöz yönetiminde, Stratejik Plan Sürecini destekleyici sunumlar gerçekleştirildi.

Yapılan sunumların ardından eğitimin ikinci gününde de sürdürülebilirlik ve yerelleşme başlığı altında bir atölye çalışmasıyla devam edilirken, yerellerin küresel ölçekli gündemlerle bağ kurması ve bu sayede iklim krizi, yoksulluk, eşitsizlik ve kurumsal kaynakların ve yapıların güçlenmesi gibi başlıklarda belediyelerin politika belgeleri oluşturması gerekliliği vurgulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin temsilen eğitime katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Ruhisu Can Al, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in öncülüğünde başlayan, “Sürdürülebilir Kalkınma Yolculuğu” sunumuyla, sürdürülebilirlik bakış açısının kentlerin kurumsallaşması ve gelişimine yaptığı katkıları katılımcılarla paylaştı.

Eğitime İzmir Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Bursa Göksu Belediye Başkanı Mustafa Işık de katılarak deneyim ve birikimlerini paylaştı.

Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı Kuruldu

Yapılan sunumlar ve atölye çalışmalarıyla tamamlanan eğitimin ilk çıktısı ile Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı oldu. Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Protokolü’ne imza atmış belediyelerin, iletişim, paylaşım ve iş birliğini içeren ve Türkiye’de alanında bir ilk olan Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı, katılımcıların ortak çağrısıyla kuruldu.

Ağın ilk sekretaryasını İzmir Büyükşehir Belediyesi üstlenirken, ağa dahil olan belediyeler, iş birliklerini daha ileriye taşıyacaklarını ilan ettiler.

Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’nın yer aldığı belediyeler şu şekilde:

Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bursa Gürsu Belediyesi, İstanbul Küçükçekmece Belediyesi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Zonguldak Çaycuma Belediyesi, İstanbul Sultanbeyli Belediyesi, Kars Belediyesi, Rize Fındıklı Belediyesi, Muğla Fethiye Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, İzmir Çiğli Belediyesi, İzmir Konak Belediyesi, Denizli Acıpayam Belediyesi, Siirt Belediyesi, Giresun Espiye Belediyesi, İstanbul Avcılar Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi ve İstanbul Maltepe Belediyesi.

