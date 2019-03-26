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27.03.2019
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Küresel karbondioksit emisyonu 2018’de rekor seviyeye yükseldi

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Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) hazırladığı “Küresel Enerji ve Karbondioksit Emisyonları Statü Raporu”na göre, enerji talebindeki ve özellikle Asya’da kömür kullanımındaki artışla bağlantılı olarak karbondioksit emisyonu bir önceki yıla oranla 1,7 artışla 33.1 milyar tona yükseldi. Böylece küresel karbondioksit emisyonunda da 2013’den bu yana en yüksek seviye görüldü.

DW Türkçe’nin aktardığı habere göre merkezi Paris’te bulunan ajans 2018 yılında küresel enerji talebi yüzde 2,3 oranında artış kaydederek 2010’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Rapora göre 2018’de ABD’nin karbondioksit emisyonu yüzde 3,1 artarak, bir önceki yılın altında kalırken, Çin’inki yüzde 2,5, Hindistan’ınki ise yüzde 4,5 yükseldi. Avrupa’nın karbondioksit emisyonunda ise yüzde 1,3 oranında bir azalma kaydederken, Japonya’nın karbondioksit emisyonunda da düşüş yaşandı.

Karbondioksit emisyonu küresel ortalama sıcaklık artışının temel nedeni olarak görülüyor. Dünya genelinde birçok ülke iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için karbondioksit emisyonundaki artışı dizginlemeye çalışıyor.

Rapora göre sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen enerjiye yönelik talep de yüzde 4 artı. Ancak uzmanlar uzun süreli iklim hedeflerine ulaşılabilmesi için sürdürülebilir kaynakların kullanımının çok daha hızlı bir şekilde çoğaltılması gerektiğine dikkat çekti.

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