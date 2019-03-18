Küresel krizlere daha açık hale geldik

1980’den sonra Özal dönemi ile ihracata dayalı büyüme modelini benimseyerek neoliberal bir ekonomi modeline geçen Türkiye, AKP dönemi ile bu modeli daha da pekiştirdi.

Bu sebeple ithalat ve ihracat AKP döneminde daha önce hiç görülmeyen hızlarda arttı. 1960 yılında toplam gelirinin yalnızca yüzde 1,6’sı ihracattan elde eden Türkiye, 2018 yılına gelindiğinde toplam gelirinin yaklaşık yüzde 20’sini ihracat oluşturdu. Öte yandan AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında ise bu oran yüzde 15,3’tü. Bu durum Türkiye ekonomisini yurtdışındaki gelişmelere daha açık hale getiriyor. Zira yurtdışında yaşanan bir durgunluk Türkiye ekonomisinin ihracatını ve dolayısıyla büyümesini olumsuz etkiliyor. Öte yandan Türkiye ihracatının 2018 görünümü ise daha çok düşük ve orta düzey teknolojili ürünlerle sınırlı. Türkiye toplam ihracatının yalnızca yüzde 4’ünü yüksek teknolojili ürünler oluşturuyor.



Bunun yanı sıra ithalattaki artış ihracat artışını solladı. AKP dönemi Türkiye ekonomisi rekor düzeyde dış ticaret açıklarıyla boğuştu. İhracatın toplam gelir içindeki payı 2002’den günümüze yaklaşık yüzde 15’den yüzde 20’ye gelirken, ithalatın payı ise yüzde 21’den yüzde 27’ye yükseldi.