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25.06.2019
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‘Kürt oyları blok halinde İmamoğlu’na gitti’

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

HDP 23 Haziran İstanbul seçimlerinin ardından Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) topladı. Toplantıda, İstanbul seçimlerinin sonucunda Kürt seçmenin belirleyici olduğu, özellikle Beyoğlu, Bağcılar ve Esenyurt’taki tablonun İstanbul’un özeti olarak görülmesi gerektiği değerlendirildi.

Toplantıda, Öcalan’ın seçim konusunda son kararı HDP’ye bıraktığı ancak bunun AA tarafından kasıtlı olarak kamuoyuna duyurulmadığı üzerinde durularak Öcalan ile diyaloğun sürdürülmesine yönelik girişimlerde ısrarlı olunması görüşü öne çıktı.

Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı yerlerdeki seçim sonuçlarını masaya yatıran HDP, ‘AKP-MHP bloğuna kaybettirme’ stratejisinin başarıya ulaştığını tespit etti.

23 Haziran sert bir tepkidir

MYK toplantısı ardından açıklamalarda bulunan HDP Sözcüsü Günay Kubilay, “İstanbul’daki sandık darbesi ile hukuk dışı, gayri meşru bir seçimle İstanbul halkı seçime zorlanmış ve iradesi gasp edilmişti. İstanbul halkı gasp edilen siyasi iradesini 23 Haziran’da çok sert bir tepki göstererek geri aldı. Bu sadece bir belediye seçimi olmadı. Türkiye, bütün eksiklerine rağmen seçimle gelenin seçimle iktidarı bıraktığı bir geleneğin ısrarcısı olduğunu da gösterdi” dedi.

Kubilay, ayrıca Başkanlık sistemini içeren Anayasa yerine yeni bir Anayasa ihtiyacının doğduğunu ifade etti.

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