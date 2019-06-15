Kurullarda seçim korkusu: Seçim kurulu üyeliği ateşten gömlek

Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’ın, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu karşısında Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybetmesinin sorumlusu olarak gösterilen seçim kurullarında 23 Haziran korkusu yaşanıyor.

43’ünün FETÖ ile bağlantısının ileri sürülmesine, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun soruşturma başlatmasına karşın 23 Haziran seçimleri için de görevlendirilen seçim kurullarında görev yapmak istemeyenler mazeret göstererek sandık görevinden kaçınıyor. Mazeret bildiriminin artması üzerine Yüksek Seçim Kurulu, görev alamayacağını iletenlerin sağlık kurulu raporu ya da İstanbul dışında bulunmalarının zorunlu olduğunu gösteren belgeleri sunması durumunda mazeretlerinin geçerli sayılacağını bildirdi.

KURULLARDA BOŞLUKLAR

Mazeretler nedeniyle kurullarda oluşan boşlukların doldurulmasında da güçlük yaşanıyor. Partilerin sandık kurulu üyesi bildirmemesi durumunda ilçe seçim kurulları seçim bölgesinde ikamet eden kişilerden resen atama yapıyor. Ancak sandık görev tebliğ edilenlerden de 23 Haziran seçimlerinde görev yapmak istemediğini bildirenlerin bulunduğu öğrenildi.

TORBAYI KİM ALACAK?

“Seçimi sakatlamakla” suçlanan, soruşturmalarla karşı karşıya kalan seçim kurullarından Yüksek Seçim Kurulu’na soru yağıyor. Daha önce çok sayıda seçim yönetmelerine karşın referandum sürecinden başlayarak daha önceki alışıldık uygulamaların tam tersi durumlarla karşılaşan ilçe seçim kurullarından YSK’ye şaşırtıcı soruların geldiği öğrenildi.

İlçe Seçim Kurulları, YSK’ye “Oy torbasını kim teslim alacak? İlçe seçim kurulu başkanı mı, sandık kurulu başkanı mı, kamu görevlilerinden biri mi torbayı teslim edecek, teslimin tamamlanmış sayılması için sandık sonuçlarının sisteme girilmesi gerekecek mi?” gibi şimdiye kadar akla gelmeyen ayrıntılı sorular sorup yanıt bekliyor. YSK’nin ise 31 Mart seçimleri sonrası ağır suçlamalar yöneltilen kurulların sorularını yanıtladıktan sonra “Yetki ve inisiyatif sizde” hatırlatması yaptığı bildirildi.