‘Kurunun yanında yaşı da yakan’ Binali Yıldırım

İstanbul 31 Mart 2019 BBB seçimlerini kaybetmesi ardından, seçimlerin iptali YSK üzerinde çapraz baskı harekâtı yürütmüş olan Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım kimdir?

Bakanlık, başbakanlık ve TBMM başkanlığı görevleri nedeniyle tanınmışlığı öne çıkarılan kişi, aslında OHAL dönemi başbakanı olarak hukuk dışı işlem ve eylemlerin baş sorumlusu.

B. Yıldırım’a ilişkin olumsuzlukları örtmeye çalışan Cumhur ittifakı cenahı, Millet ittifakı adayı E. İmamoğlu’nu lekelemek için her türlü yol ve yöntemi mubah görür.

On yedi yıllık üst düzey görevler yapmış olması ile övülen Yıldırım’ın karanlık dönemi gündeme getirilmiyor. Destekçileri için bu tavır anlaşılır; çünkü, O’nu İBBB koltuğuna oturtmak için hukuk dışı yol ve yöntem ile seçimleri iptal ettirdiler.

Anlaşılır olmayan ise, hukuk mağdurlarının, B. Yıldırım’ın “seri hukuk katliamı” olarak nitelediğim işlem ve eylemler karşısında sessiz kalması.

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

1- Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde kararnameleri (OHAL KHK) adı altında Başbakan sıfatı ile imzası bulunan kişi: Sayısı 30’u aşkın KHK ek listelerinde adları yazılan yaklaşık 130 bin kamu görevlisi, gece yarılarında “yargısız infaz” edildi. Aynı işlem, 2 bin 761 kurum ve kuruluşa kapatma yoluyla uygulandı.

2-Kurunun yanında yaşı da yakan kişi: “Çok sayıda akademisyenin ihraç edildiği son KHK’de ölçünün kaçırıldığı, çok sayıda akademisyenin mağdur edildiği, FETÖ ve PKK’lı olmayanların atıldığı (Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu gibi), aralarında 28 Şubat’ın antidemokratik uygulamalarına tavır koymuş hocaların da olduğu yolundaki eleştirileri nasıl karşılıyorsunuz?” (sorusuna verdiği yanıt): “Hiçbir devlet kendisine sadakatle bağlı olmayan memurlarla çalışmak zorunda değil. Büyük olayda hatalar oluyor mudur; oluyordur. İntikam değil adalet diye ilk gün söyledik. Kurunun yanında yaş da yanıyor olabilir. Genelge yayınladık, imzasız ihbar mektupları işleme konulmasın diye. Bazı yerlerde bunun dikkate alınmadığını, savcıların imzasız ihbar mektupları dikkate alarak işlem yaptığını duyuyoruz. 19 bin civarında göreve dönüş oldu. 100 bine yakın da ‘Bize haksız işlem yapıldı’ diye müracaat var. Böyle yürümeyeceğini gördük. Yeni bir karar aldık. OHAL Denetleme Kurulu kurduk. Birkaç haftaya uygulamaya konulacak” diyen Yıldırım, KHK ek listelerinde yer alan adları basından öğrendiklerini de beyan etti (22 Şubat 2017).

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3-OHAL ortam ve koşullarında Anayasa değişikliğini dayatan kişi: Bahçeli’nin, Erdoğan için, “Anayasa suçu işliyor” şeklindeki beyanı (16.10.16) ardından, -darbe girişimcilerine karşı mücadele yerine- Anayasa değişikliği için kolları sıvayan Başbakan, 10 Aralık günü, Kanun Teklifi’ni TBMM başkanlığına sundu.

4-Parlamenter rejimi lağveden kişi: Başbakanlık dahil, Hükümet’in ve parlamenter rejimin kaldırılması için, anayasal bilgi kirliliği eşliğinde canhıraş çalıştı; halkoylamasında hayır oyu kullanacaklar terörist ilan edildi.

5- Anayasal ve siyasal mirasın kaldırılmasına öncülük eden kişi: Böylece, Tanzimat-Meşrutiyet-Cumhuriyet çizgisinde oluşan siyasal ve anayasal düzenin kaldırılması sonucu toplumun, ulusal mirasa yabancılaşmasına katkıda bulundu.

6-Adil yargılanma hakkını kaldıran kişi: Adlarını KHK ek listelerine koymak suretiyle hayatlarını kararttığı kişilere yargı yolunu kapatmak için 23 Ocak 2017’de kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na yapılan başvuru sayısı 126.120. Komisyon tarafından verilen karar sayısı 70.406 olup, sadece 5.250 başvuru kabul edildi (3.5.19). Komisyon, AKP’nin “gaz odası”na dönüştü. Oysa hukuk devletinde suçlu bile yakılmaz, adil bir şekilde yargılanır. Kaldı ki, suçluluğu kesinleşinceye kadar herkes suçsuz sayılır.

7-OHAL düzenini kalıcı hale getiren kişi: OHAL işlemleri, konu ve zaman bakımından OHAL dönemi ile sınırlı olduğu halde, Başbakan Yıldırım, OHAL KHK’lerini (başkanı olduğu Parti desteği ile) yasalaştırdı. Böylece, OHAL dönemi yaptırımlarını kalıcı hale getirmekle yetinmeyip, bir tür daimi OHAL ceza hukuku ihdas etti.

8-TBMM Başkanı sıfatıyla seçim propagandası yapan kişi: Anayasa gereği istifa etme yerine TBMM sıfatı ile İstanbul’da seçim kampanyası başlattı; TBMM TV bile bunları yayımladı.

9-Seçim politika değildir diyen kişi: İstifa etmeme gerekçesi olarak, seçimin siyaset olmadığını öne sürerek “ya kazanacağım ya kazanacağım” deme pişkinliğini ortaya koydu. Nitekim seçimi kaybedince, ‘çaldılar’ yalanı dışında bir gerekçe kullanamadı.

10-İstismar edici başvuru yolunda, “oy çalmak” için, her yolu meşru gören kişi: Devletin bütün olanakları seferber edilerek desteklendiği halde seçimi kaybedince başvuru hakkını kötüye kullandı. OHAL fırsatçılığı ile kendilerine terörist muamelesi yaptığı on binlerce KHK’zede seçmenin oyunu çalmaya yeltendi; kısıtlılık iddiasıyla, yine on binlerce seçmenin oyunu çalmak için kişilik haklarını ihlal etti.

11-Yurttaşlığı çalan kişi: Ülke dışına çıkışlarını yasaklayarak dünya çapında yaptırım uyguladığı adları KHK ek listelerinde yer alan kişilerin yurttaşlığını da çalmak istedi. Pasaportlarını iptal ettiği için yurtdışına gitmesini yasakladığı; ama seçimi kaybedince, oylarını da yok sayma cüretini gösterebildi. Bunun anlamı şu: ülkeye hapsediyorum; ama seni vatandaş da saymıyorum.

12- Irkçı ve dinci söylem eşliğinde 23 Haziran sandıklarına göz koyan kişi: Diyarbakır’da Müslüman kardeşlik vurgusu ile Kürtlerin yurttaşlığını çalmaya yeltendi; buna karşılık, Pontus söylemi ile, İmamoğlu’nun yurttaşlığını çalmaya yeltenen ırkçılara sessiz kaldı.

13- Yurtseverlik tanımına yabancı kişi: OHAL’de bile ülkeyi talan eden icraatıyla değil sadece, yurttaşlık sacayağı olarak; “Türkiye-Türkiye Devleti-Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı”na mesafeli duruş, demokrat yurtseverleri terörist olarak yaftalama ile teyit ediliyor.