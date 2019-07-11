Kuşadası Belediye Başkanı Günel’den Gökçek’e tepki

Yandaş A Haber’in Kuşadası ile ilgili yaptığı haberi Twitter hesabından paylaşarak “CHP Belediyesi demek örnek belediye demek. Ver oyunu CHP’ye oyunla rezil ol” diyen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’den yanıt geldi.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden Gökçek’e tepki gösteren Günel, “A Haber’den Kuşadası’nı izleyeceğinize, evinizdeki kameralardan Ankara’nın sellerini izleseydiniz keşke” dedi.

Melih Bey, sıkıntıya sebep olan Damlacık Deresi, DSİ'nin yetkisi ve sorumluluğu altındadır. Hükümet bu sorunun çözümü için hiçbir çalışma gerçekleştirmemiştir.



A Haber’den Kuşadası’nı izleyeceğinize, evinizdeki kameralardan Ankara’nın sellerini izleseydiniz keşke. @melihgokcek06 pic.twitter.com/ALp9cf3IbR — Ömer Günel (@omergunel) July 11, 2019

Yine A Haber yine yalan!

Kuşadası’na gelerek MHP İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar’la röportaj yapan AHaber ekibi, berrak suyu çekerek ‘işte CHP gerçeği’ şeklinde yayına verdi. Bayraktar ile birlikte derenin Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olduğunu ve fosseptiğin bu noktadan deşarj edildiğini öne süren AHaber’in iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda olduğu öne sürülen derenin aslında DSİ’nin yetki alanında olduğu öğrenildi. AHaber ve MHP’li Bayraktar’ın söylediklerinin aksine dereden herhangi bir deşarj işlemi yapılmıyor. ASKİ’ye ait hiçbir deşarj hattının dereyle bağlantısının olmadığı öğrenilirken, dereye Karayolları’nın deşarj hattının da bağlı olduğu kaydedildi.

Bir süre önce faaliyete geçen arıtma tesisinin çalışmasını görmezden gelerek halkı yanıltmaya çalışan Bayraktar’a vatandaşlar da tepki gösterdi. Bayraktar’ın turizm sezonunda Kuşadası’nı kötülediğini söyleyen vatandaşlar, “Kendisi başarısız bir ilçe başkanı olarak televizyona çıkmayı marifet sanmış. İlçesini karalamaktan utanmamış, olmayan bir şeyi varmış gibi göstermiş. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.