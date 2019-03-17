Kuşadası’nda yerel yönetim formu

Kuşadası’nda dün “Nasıl bir kent ve Nasıl bir yerel yönetim istiyoruz ” konulu yerel yönetim formu yapıldı. Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi’nde yapılan formun kolaylaştırıcılığını Bülent Tokuçoğlu ve Bülent Yalçındağ yaptı.

Forum, demokratik kitle örgütleri, meslek odaları, siyasi partiler, sendikalar, platformlar ve kentli bireylerin görüşlerini aktaracağı bir serbest kürsü olarak yürütüldü.

Konuşmacı olarak katılan, ÖDP, Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği, Kuşadası Birleşik Haziran, Kuşadası Çevre Derneği, Kuşadası Yerel Tarih Araştırmaları Derneği, Kuşadası Tariş Dayanışması, Kuşadası Kadın Platformu, Eğitim Sen, Mimarlar Odası Temsilciliği, Kuşadası Hayvan Hakları Platformu, Kuşadası Esnaf Odası, Kuşadası Ticaret Odası, EKODOSD, KÜKSAD, EMEP ve bireyler nasıl bir yerel yönetim isteriklerine dair görüşlerini aktardı ve raporlarını sundu.

Yapılan sunumlarda kentin hemen tüm sorunları masaya yatırıldı.