Kuşadası’nı birlikte şaha kaldıracağız

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, seçim çalışmalarıkapsamında esnafı ziyaret etti.

“Kente hizmet edip, markalaştırarak esnafa da hizmet etmiş olacağız” diyen Günel, belediye başkanı seçildiği takdirde çalışmalarına altyapı ve üstyapı hizmetlerini hızlandıracağını belirtti.

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Günel belediyenin her şeyi tek başına değiştiremeyeceğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Birlik olur hepimiz üstümüze düşeni yaparsak her şeyi değiştiririz. Görevim bu amaca hizmet eden projeleri hayata geçirerek hep beraber örnek bir kent yaratmamıza ön ayak olmak. Hazırladığımız projeler ve hizmetlerimizle hep birlikte kentimizi şaha kaldıracağız.” Kuşadası’nda birçok şehirden gelen yurttaşların yaşadığına değinen Günel, amaçlarının ayakları yere sağlam basan projelerle halka hizmet etmek olduğunu vurguladı.