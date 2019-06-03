25 C
Istanbul
03.06.2019
Anasayfa DÜNYA Kushner: Filistin'in İsrail'den bağımsız olacağını söylemek çıtayı çok yükseğe çekmek olur

Kushner: Filistin’in İsrail’den bağımsız olacağını söylemek çıtayı çok yükseğe çekmek olur

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve Orta Doğu danışmanı Jared Kushner’ın yaptığı açıklamalar Filistinlilerin yeni barış planı ile İsrail’den ne kadar bağımsız olacağı konusunda soru işaretleri yarattı.

The Guardian‘ın haberine göre Kushner, katıldığı televizyon programında “yeni barış planı” hakkında konuşurken moderatörün “Filistinliler İsrail hükümetinin müdahalesinden ve ordusundan özgür olmayı bekleyebilir mi?” sorusuna, “Bu çıtayı çok yükseğe çekmek olur” şeklinde cevap verdi.

Kushner, barış planının siyasi bölümünü İsrail’in erken seçim kararı sebebiyle geç açıklayacağını bildirmişti. 

Sızdırılan bir ‘off-the-record’ görüşmeye göre Pompeo barış planının reddedilebileceğini kabul etti ve “Neden insanların ‘Bu sadece İsraillilerin seveceği bir anlaşma olacak’ dediğini anlıyorum” dedi.

Kushner, yeni “Orta Doğu barış planı” hakkında temaslarda bulunmak için geçen hafta bölgeye gelmişti.

ABD’nin ‘Barış için refah’ toplantısına Filistin katılmayacak

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,362AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Kushner: Filistin’in İsrail’den bağımsız olacağını söylemek çıtayı çok yükseğe çekmek olur

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Orta Doğu danışmanı Jared Kushner'ın yaptığı...
Devamını Oku

Sivrice’de 3.1 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet...
Devamını Oku

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı

birgun.net -
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir ortaokulda görevli beden eğitimi öğretmeni S.K., kız öğrencisi...
Devamını Oku

Trump’tan Londra’ya ilk ziyaret: Belediye başkanına hakaret etti

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump, Brexit kriziyle ve başbakan istifasıyla çalkalanan Londra'ya ilk...
Devamını Oku

Afganistan’ın başkenti Kabil’de patlama

birgun.net -
Afganistan’ın başkenti Kabil’de devlet çalışanlarının bulunduğu bir otobüsü hedef alan patlama meydana...
Devamını Oku

Çin’den ABD’ye tepki: Bir ülkenin egemenliğine ve şerefine saygı duyulmalı

birgun.net -
ABD'nin Çin'e dönük gümrük tarifeleri yaptırımına ilişkin bir tepki açıklaması daha geldi. 
Devamını Oku

Jandarma drone’unu taşlayan defineci yakalandı

birgun.net -
Elazığ'da kaçak kazı yaptığı sırada kendisini görüntüleyen jandarmaya ait drone'u taşlayan kişi...
Devamını Oku

Ukrayna’da faşistler Hitler’i yenen Sovyet Mareşal Jukov’un büstünü yıktı

birgun.net -
İkinci Savaş döneminde Kızıl Ordu’nun baş komutanlarından biri olan Mareşal Georgiy Jukov’un...
Devamını Oku

Basın İlan Kurumu binasında dev Binali Yıldırım afişi

birgun.net -
İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü binasına, Binali Yıldırım'ın 23...
Devamını Oku

Almanya’da Vali, evinin bahçesinde ölü bulundu

birgun.net -
Almanya'da Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin evinin bahçesinde ölü bulunduğu bildirildi.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi