Kushner: Filistin’in İsrail’den bağımsız olacağını söylemek çıtayı çok yükseğe çekmek olur

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve Orta Doğu danışmanı Jared Kushner’ın yaptığı açıklamalar Filistinlilerin yeni barış planı ile İsrail’den ne kadar bağımsız olacağı konusunda soru işaretleri yarattı.

The Guardian‘ın haberine göre Kushner, katıldığı televizyon programında “yeni barış planı” hakkında konuşurken moderatörün “Filistinliler İsrail hükümetinin müdahalesinden ve ordusundan özgür olmayı bekleyebilir mi?” sorusuna, “Bu çıtayı çok yükseğe çekmek olur” şeklinde cevap verdi.

Kushner, barış planının siyasi bölümünü İsrail’in erken seçim kararı sebebiyle geç açıklayacağını bildirmişti.

Sızdırılan bir ‘off-the-record’ görüşmeye göre Pompeo barış planının reddedilebileceğini kabul etti ve “Neden insanların ‘Bu sadece İsraillilerin seveceği bir anlaşma olacak’ dediğini anlıyorum” dedi.

Kushner, yeni “Orta Doğu barış planı” hakkında temaslarda bulunmak için geçen hafta bölgeye gelmişti.