Küskün seçmen barışmadı

AKP’nin 23 Haziran’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanmasının anahtarı olarak gördüğü küskün seçmenlerini “yüzyüze” propaganda yöntemine ağırlık vererek ikna etme çabaları seçimlere kısa süre kalmasına karşın istenilen sonucu vermedi.

İstanbul kampanyasını yürüten kurmaylar, saha izlenimleri ve kamuoyu anketlerinin “boş oy kullanacağım, sandığa gitmeyeceğim” demeyi sürdüren AKP’li seçmenlerin ikna edilemediğini göstermesi üzerine seçim kampanyası stratejisi hedef kitle genişletilerek yeniden belirlendi.

İTTİFAK ORTAĞI DA HEDEFTE

HDP’den umulan desteğin de gelmeyeceğinin görülmesi üzerine, yüz yüze temasla sürdürülen küskünleri ikna çalışmalarının yoğunluğunun arttırılması ve bunun yanında üç gruba daha ağırlık verilmesi kararlaştırıldı.

AKP, ittifak ortağı MHP’li seçmenlerden oy verenlerin desteğini sürdürmesini sağlamanın yanı sıra 31 Mart’ta oy vermeyenleri de iknaya çalışacak. 31 Mart’ta AKP’yi desteklemeyen muhafazakâr Kürt seçmen ve sonuçta belirleyici etkisi olacağı düşünülen gençler de hedef kitle olarak belirlendi.

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SEÇMEN HESAPLARI

Bu gruplara aktif bir şekilde ulaşmanın yanı sıra sonucu seçmen sayısına oranla çok büyük farkların belirlemeyeceği görüşünden hareketle AKP, kampanyasını ince hesaplarla sürdürüyor. 31 Mart seçimlerinde oy kullanmayan 1 milyon 704 bin seçmenin protestocu 400 bininin yanı sıra destek vermeyen iki grubun daha oyu alınmaya çalışılacak.

31 Mart’ta İttifak adayları dışında en büyük seçmen desteğine 103 bin oyla Saadet Partisi sahip oldu. Saadet Partisi’nin önceki seçimde 20 bin olan oy desteğini bu kadar arttırmasında AKP’de uzaklaşan seçmenlerin etkisi olduğu düşünülüyor. Bu nedenle AKP, 80 binlik bu oyu ağırlıklı olarak hedefine aldı. Ayrıca 215 bin seçmen Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’na oy vermeyerek diğer küçük partileri tercih etti. 31 Mart’ta 30 bin oy olan DSP, 27 bin oy alan Bağımsız Türkiye Partisi ile 22 bin oy alan Demokrat Parti’nin adaylarının belediye başkanlığı yarışında olmaması nedeniyle yaklaşık 60 binlik bu kitle de AKP’nin hedefinde yer alıyor .

‘YENİ KÜSKÜNLER YARATMAYIN’

Binali Yıldırım’a desteği arttırmaya çalışırken mevcut seçmeni küstürmemeleri konusunda da partililerin dikkati çekildi. Bunun için partinin temel politikalarına aykırı söylemlerden kaçınmaları konusunda partililer uyarıldı. Tüm milletvekillerine, Meclis çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından özellikle hemşeri grupları ile yüz yüze temas için İstanbul’a gitmeleri talimatı da verildi.

Son iki haftada tartışma yaratacak söylemlerde bulunulmaması, bölgesel ve etnik hassasiyetlere dikkat edilmesi de istendi.