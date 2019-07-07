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08.07.2019
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Kütahya’da azot fabrikasında patlama

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Kütahya’daki bir azot fabrikasında patlama olduğu yönünde ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kütahya-Eskişehir karayolunun 7’nci kilometresinde bir firmaya ait azot fabrikasında patlama olduğuna yönelik itfaiye ve polis ekiplerine ihbar geldi.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kentin bazı noktalarından duyulduğu belirtilen patlama nedeniyle fabrikadan sarı dumanlar yükseldiği öğrenildi.

Olay yerine giden ekipler ve gazetecilerin yoğun dumandan etkilenmemesi için maske taktıkları bildirildi.

Kütahya Valisinden açıklama

Kütahya Valisi Ömer Toraman, kentteki bir azot fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, “Yapılan ilk araştırmada herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı, tesisin bacasında meydana gelen bir gaz sıkışmasından kaynaklandığı anlaşıldı.” dedi.

Toraman, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 20.45 civarında kentte “azot fabrikası” olarak bilinen tesisten gelen patlama sesinin ardından yükselen yoğun dumanın endişeye yol açtığını söyledi.

İlgili bütün ekiplerin derhal olay yerine intikal ettiğini dile getiren Vali Toraman, şunları kaydetti:

“Yapılan ilk araştırmada herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı, tesisin bacasında meydana gelen bir gaz sıkışmasından kaynaklandığı anlaşıldı. Tabii bu bizleri sevindirdi. Şu an içeride çalışan arkadaşlarımız da dahil olmak üzere herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değil. Çevreye herhangi etkisi olan bir hadise de değil. Dolayısıyla şu anda tüm arkadaşlarımız, sağlık, AFAD, itfaiye teşkilatımız, görevli tüm arkadaşlar burada bulunuyorlar. Her türlü ihtimale karşı bekliyorlar ancak hadisenin herhangi bir risk oluşturmadığını, dolayısıyla vatandaşlarımızın müsterih olmasını ifade etmek isterim.”

“Herhangi bir risk teşkil edecek mahiyette değil”

Vali Ömer Toraman, bir gazetecinin “Amonyak sızıntısı var mı?” sorusu üzerine, “Şu anda öyle bir tespitimiz yok. AFAD ekiplerimiz hassas ölçüm cihazıyla ölçümler de yapıyor. Bacadan normalde çıkması gereken gazın birikerek topluca çıkmasından kaynaklandığı anlaşılıyor. Yani normalde baca gazı bu. Yoğun duman olarak gördüğümüz gaz normal baca gazı. İnsanlara herhangi bir risk teşkil edecek mahiyette değil.” ifadelerini kullandı.

Bu tür tesislerin önemli ve kritik olduğunun altını çizen Toraman, böyle tesislerde güvenliğin en üst seviyede tutulması gerektiğini sözlerine ekledi.

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