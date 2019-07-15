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16.07.2019
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Kütahya’da kadın cinayeti: Eşini vurup intihar etti

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

Kütahya’da, telefon tamircisi Ender Y. (37), temizlik görevlisi eşi Nimet Y.’yi (31) çıkan tartışmada silahıyla öldürdü. Ender Y. daha sonra kendisini de vurarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Simav’da meydana geldi. Ağdacılar Caddesi’nde telefon tamir dükkanı olan Ender Y. ve ailesi akraba ziyareti için gittikleri İzmir’den Simav’a döndü. Küplüce Köyü’ndeki evine dönerken Ender Y. ile eşi Nimet Y. arasında iddiaya göre tartışma çıktı. 

Küplüce Köyü’ne bir kilometre mesafedeki Mezarlık mevkisine geldiklerinde Ender Y., otomobili yolun sağına çekti. Ender Y. ve eşi Nimet Y., otomobilden inip, dışarıda tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Ender Y., tabancasıyla eşi Nimet Y.’ye ateş etti.

Başından vurulan Nimet Y., hayatını kaybederken Ender Y., aynı tabancayla intihar etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ender Y. ve eşi Nimet Y.’nin cesetleri, otopsi yapılmak üzere  Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:DHA

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