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11.07.2019
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Kütahya’da ‘ölüm’ dumanı

birgun.net birgun.net

Kütahya Tavşanlı’ya bağlı Tunçbilek beldesinde bulunan termik santralın bacasından çıkan yoğun duman, Köprübaşı Mahallesi’nde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Mahallede oturanlar yoğun dumanın hava kirliliğine neden olduğunu ifade ederek çözüm bulunmasını istedi. Aynı termik santraldan emekli olan ve Köprübaşı Mahallesi’nde oturan Mehmet Akman, baca dumanına çözüm bulunmasını istedi:

“Evimizin önleri her yer toz toprak doluyor. Her gün buradaki duman ve ses bizleri rahatsız ediyor. Bir yere gidecek durumumuzda yok, çoluk çocuk nefes alamayacak duruma geldik.”

Aynı mahallede oturan Eyüp Yavuz ise şunları söyledi:

“Bizlerin belki de buraları terk etmesini bekliyorlar. Şu son 5 yıldan bu yana bahçemize diktiğimiz fidanlar bile olmuyor. ‘2019 yılında filtre takılacak’ denilmişti. 2019 yılı neredeyse bitecek ve hâlâ filtre yok. Yarının geleceği çocuklarımıza yazık değil mi?”

Akciğer kanseri olduğunu aktaran Gülbahar Doğan da bacadan çıkan yoğun dumanın tüm mahalleyi etkilediğini söyledi.

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