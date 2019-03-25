Kütüphaneye girebilmek için sıra bekleyen öğrenciler: AVM değil kütüphane açılsın

DİLAN ESEN

Bugün Kütüphane Haftası’nın ilk günü… Ancak ülke genelinde kütüphane sayısının oldukça yetersiz oluşu dikkat çekici.

İstanbul’da Atatürk Kitaplığı ile Beyazıt Devlet Kütüphanesi ders çalışmak isteyen öğrenci ve yurttaşların en çok tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. 7 gün 24 saat boyunca açık olan her iki kütüphane de öğrencilere yetmiyor. Üstelik ders çalışmak isteyen öğrenciler, kütüphaneye girebilmek için saatlerce sıra beklemek zorunda.



Ülke genelinde alışveriş merkezlerine her gün bir yenisi daha eklenirken, AVM’ler ile kütüphane sayısı arasında büyük fark var. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine göre; AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında kütüphane sayısı bin 276’ydı. Bugünlerde ise bin 144…



Kütüphane Haftası nedeniyle Atatürk Kitaplığı ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ni ziyaret ettik, burada yurttaşlarla görüştük.



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Atatürk Kitaplığı önünde ders çalışmak için sırada bekleyenlerden hukuk mezunu olan Emin ve Ozan, Beylikdüzü’nden geldiklerini belirtiyor. Yüksek lisansa hazırlanan Emin ile Ozan, “Yaklaşık yarım saattir kütüphanenin önünde bekliyoruz” diyor ve ekliyor: “Kütüphaneye girebilmek için ortalama 1 veya 1 buçuk saat beklemek gerekiyor. Bir kişi daha içeriden çıksın da bize sıra gelsin diye bekliyoruz. Burası artık kütüphane olmanın dışına çıkmış, ders çalışma salonu olmuş.”



Beyazıt Devlet Kütüphanesi

YENİ KÜTÜPHANELER AÇILMALI



İkili, sözlerini şöyle sonlandırıyor: “İnsanlar buraya kitaplardan faydalanmak için değil, ders çalışmak için geliyor. Yeni kütüphaneler açmak gerekiyor. Daha çok kütüphane açılsa ve 24 saat açık kalsa böyle sorunlar yaşanmaz.” Üniversite sınavına hazırlanan Kadir ve Berk ise kütüphanede yer bulabilmek için sabah 7 buçukta geldiklerini dile getiriyor: “Geç kalırsak, sıra beklemek zorunda kalıyoruz. Alt katı araştırma bölümü yaptılar dolayısıyla alt kat ders çalışmaya gelenler için kapandı. Bu sırada çoğunlukla o yüzden oluşuyor. Daha çok kütüphane ve etüt merkezi açabilirler. Biz kendimize ders çalışacak yer arıyoruz ama kitaplarla inceleme yapacak insanlar dışarıda sıra beklemek zorunda kalıyor. Bize ders çalışabileceğimiz ortamlar ayarlarlarsa böyle sıralar da oluşmaz. Bu kadar çok alışveriş merkezi açıyorlar ama kütüphane veya etüt merkezi açmıyorlar.”



Özellikle vize ve final haftalarında yoğunluk çok daha fazla arttığını belirten Kadir, “İnsanlar burada ders çalışabilmek için çok uzak yerlerden geliyor. Bunun yanında buraya gelip ders çalışan insanlar çoğunlukla öğrenci ama otomat fiyatları çok yüksek” ifadesini kullanıyor.



Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin önünde de kütüphaneye girebilmek için sıra bekleyenler var. Bunlardan üniversite sınavına hazırlanan Funda, Ebrar ve Merve “Bu kadar çok alışveriş merkezi varken kütüphanelerin az olması çok tuhaf” diyor: “Eğer bu kadar çok alışveriş merkezi yapılacaksa, birçok mağazanın yerine kütüphane açılabilir. Daha fazla kütüphane açılabilir ve 24 saat açık kalabilir. Çoğaltılması gibi bir durum yoksa da mahallelerdeki kütüphanelerin açık kalma süreleri uzatılsın.”



Atatürk Kitaplığı

Sosyal Bilgiler Öğretmeni olan ve ders çalışmak için sıra bekleyen İlyas Sevinç ise şunları kaydediyor: “KPSS’ye hazırlanıyorum. Küçükçekmece’den buraya ders çalışmak için geldim. Orada da kütüphane var ama dışarıdan kütüphaneye çok ses geldiği için orada ders çalışamıyorum. Kütüphaneler 24 saat açık kalırsa, sessiz bir ortamda daha uzun ve kesintisiz çalışabiliriz. Sessiz bir ortamı sağlayabildiğim zaman psikolojik olarak daha rahat hissedebiliyorum. Toplumun da böyle kültürel alışkanlıklar edinip daha çok kütüphane talep etmesi gerekiyor.”

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160 kütüphane 16 senedir kapalı

Dilara Şimşek

Kütüphanelerin belediyelere devredilmesiyle sayılarında azalma olduğunu ifade eden Kütüphaneci-Yazar Aydın İleri, Kütüphane Haftası ile ilgili BirGün’e değerlendirmelerde bulundu.

“Yerel yönetimlere devredilen kütüphanelerin bir kısmı açık kaldı ama büyük kısmı ise kapandı. Şu an 160 kütüphane 16 senedir kapalı. Niye kapalı olduklarını bilmiyoruz. Kapalı göstermemeye çalışıyorlar ama çalışan bir personel yok” diyen İleri, belediyelerin kütüphane açma yarışına girdiğini ya da mevcut kütüphaneleri kıraathaneye çevirdiklerini aktardı. İleri, kütüphane önündeki uzun kuyrukların ise okullarda kütüphane olmamasından kaynaklandığını aktardı. İleri konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Hükümet, kütüphane kapatan bir hükümet olarak gözükmek istemiyor ama birçok kütüphane yok. İstatistiklerde gösterilen çoğu kütüphane ise derme çatma yerler. Kütüphaneci ruhuyla çalışan kimse yok.”