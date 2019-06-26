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27.06.2019
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Kuvvet komutanlarından Murat Alan ve Akit TV’ye dava

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Akit TV’deki programda komutanlara yönelik sözleri nedeniyle gazeteci Murat Alan ve Akit TV’ye manevi tazminat davası açtı.

Komutanların avukatı Alaaddin Varol tarafından müvekkilleri adına ayrı ayrı açılan davaların dilekçesinde, “Kanalda yayınlanan Ters Kutuplar programında 1 Haziran 2019’da konuşmacı Murat Alan tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve şerefli komutanlarının kişilik ve şahsiyet haklarına saldırı kastıyla hakaretler sarf edildiği” belirtildi.

“Üst rütbeli generallere karşı sarf edilen hakaretlerin davacı generallerin şahsı, TSK ve diğer generaller adına kabulünün mümkün olmadığı” bildirilen dilekçelerde, “İsimleri anılmasa da konumlarına yapılan tanımlayıcı sözlerle Dündar, Küçükakyüz ve Özbal’ın hedef gösterildiği ve hakaretlere maruz kaldığı” kaydedildi.

Davacı komutanların “TSK’ye katılmalarından itibaren önemli görevler ifa ettikleri, vatanın bölünmezliği, milli güvenliğin sağlanması ve ülke menfaatlerinin korunması için olağanüstü gayret gösterdikleri” belirtilen dilekçelerde, dava konusu edilen hakaretlerin hukuka ve ahlaka aykırı, ayrıca kötü niyetli olduğu ifade edildi.

Dilekçelerde, söz konusu açıklamaların düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığına yer verildi.

Komutanların açtığı üç ayrı davanın her birinde gazeteci Alanve Akit TV’den müştereken 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.

Kaynak:AA

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