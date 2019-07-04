Kuzey Kore: ABD düşmanca eylemlerde ve yaptırımlarda ısrarcı

Kuzey Kore ABD’yi “düşmanca eylemlerde ve yaptırımlarda ısrarcı olmakla” suçladı. Açıklamada, ABD’nin Kore Yarımadası’ndaki barış ortamını bozmaya çalıştığı ifade edildi.

BBC‘nin haberine göre, suçlama Pyongyang’ın Birleşmiş Milletler delegasyonundan geldi. Delegasyon, Washington’ı “Kore Yarımadası’ndaki barış ortamını bozmaya çalışmak” ile itham etti. Kuzey Kore delegasyonu açıklamayı, ABD’nin Pyongyang’ı 2017’de yürürlüğe giren işlenmiş petrol ürünlerindeki ithal üst sınırını aşmakla suçlamasına cevaben yaptıklarını belirtti.

Pyongyang ayrıca ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere tarafından BM üyelerine gönderilen ve Kuzey Kore’ye daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında bulunulan mektubu da “düşmanca eylem” olarak niteledi. Mektupta tüm üye ülkelerden Kuzey Koreli işçileri sınır dışı etmelerinin de istendiği iddia edilmişti.

Pyongyang’ın açıklamasında “Burada görmezlikten gelemeyeceğimiz nokta şu; bu ortak mektup oyunu, Başkan Trump’ın sözde zirve toplantısı önerdiği gün ortaya çıktı. Bu, ABD’nin gerçekte Kuzey Kore’ye karşı giderek daha da düşmanca eylemler içinde olduğunu gösteriyor” denildi.

Kuzey Kore’nin açıklamasında ayrıca tüm BM üyesi ülkelerden “ABD’nin Kore yarımadasındaki barışçıl atmosferi zedelemek üzere yaptığı kasıtlı girişimlere karşı daha uyanık olmaları” istendi.

Açıklamada “ABD’nin yaptırımları her derde deva olarak görmesi oldukça anlamsız” ifadesi de yer aldı.

Trump Japonya’daki G-20 liderler zirvesinin ardından Pazar günü Kore Yarımadası’na geçerek, Kore Tarafsız Bölgesi’nde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile buluşmuş ve sınırdan sembolik olarak Kuzey Kore topraklarına adım atıp, burada Kim ile tokalaşmıştı.

Kuzey Kore devlet televizyonu, liderlerin gelecekte çok yakın temas halinde kalma ve Kore yarımadasını nükleerden arındırmak üzere yapıcı diyaloğu ilerletme sözü verdiklerini duyurmuştu.

Washington’dan Pyongyang’ın açıklamalarına yanıt gelmedi.