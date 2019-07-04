28.8 C
Istanbul
04.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Kuzey Kore: ABD düşmanca eylemlerde ve yaptırımlarda ısrarcı

Kuzey Kore: ABD düşmanca eylemlerde ve yaptırımlarda ısrarcı

Kuzey Kore'den G-20 zirvesi sonrası yapılan bir açıklamada ABD, düşmanca eylemlerde ısrarcı olmakla itham edildi, "Kore Yarımadası'ndaki barışçıl ortamı bozmaya çalışmak" ile suçlandı.

birgun.net birgun.net

Kuzey Kore ABD’yi “düşmanca eylemlerde ve yaptırımlarda ısrarcı olmakla” suçladı. Açıklamada, ABD’nin Kore Yarımadası’ndaki barış ortamını bozmaya çalıştığı ifade edildi.

BBC‘nin haberine göre, suçlama Pyongyang’ın Birleşmiş Milletler delegasyonundan geldi. Delegasyon, Washington’ı “Kore Yarımadası’ndaki barış ortamını bozmaya çalışmak” ile itham etti. Kuzey Kore delegasyonu açıklamayı, ABD’nin Pyongyang’ı 2017’de yürürlüğe giren işlenmiş petrol ürünlerindeki ithal üst sınırını aşmakla suçlamasına cevaben yaptıklarını belirtti.

Pyongyang ayrıca ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere tarafından BM üyelerine gönderilen ve Kuzey Kore’ye daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında bulunulan mektubu da “düşmanca eylem” olarak niteledi. Mektupta tüm üye ülkelerden Kuzey Koreli işçileri sınır dışı etmelerinin de istendiği iddia edilmişti.

Pyongyang’ın açıklamasında “Burada görmezlikten gelemeyeceğimiz nokta şu; bu ortak mektup oyunu, Başkan Trump’ın sözde zirve toplantısı önerdiği gün ortaya çıktı. Bu, ABD’nin gerçekte Kuzey Kore’ye karşı giderek daha da düşmanca eylemler içinde olduğunu gösteriyor” denildi.

Kuzey Kore’nin açıklamasında ayrıca tüm BM üyesi ülkelerden “ABD’nin Kore yarımadasındaki barışçıl atmosferi zedelemek üzere yaptığı kasıtlı girişimlere karşı daha uyanık olmaları” istendi.

Açıklamada “ABD’nin yaptırımları her derde deva olarak görmesi oldukça anlamsız” ifadesi de yer aldı.

Trump Japonya’daki G-20 liderler zirvesinin ardından Pazar günü Kore Yarımadası’na geçerek, Kore Tarafsız Bölgesi’nde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile buluşmuş ve sınırdan sembolik olarak Kuzey Kore topraklarına adım atıp, burada Kim ile tokalaşmıştı.

Kuzey Kore devlet televizyonu, liderlerin gelecekte çok yakın temas halinde kalma ve Kore yarımadasını nükleerden arındırmak üzere yapıcı diyaloğu ilerletme sözü verdiklerini duyurmuştu.

Washington’dan Pyongyang’ın açıklamalarına yanıt gelmedi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,127AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Kuzey Kore: ABD düşmanca eylemlerde ve yaptırımlarda ısrarcı

birgun.net -
Kuzey Kore ABD'yi "düşmanca eylemlerde ve yaptırımlarda ısrarcı olmakla" suçladı. Açıklamada, ABD'nin...
Devamını Oku

YÖK’ten dekan atamalarına ilişkin üniversitelere uyarı yazısı

birgun.net -
Rektörlerin mevcut dekanlara yönelik sergiledikleri bazı tutum ve uygulamalara ilişkin YÖK'ten...
Devamını Oku

Kendilerini polis olarak tanıttılar, eski CHP’li vekilin 2 milyon lirasını aldılar

birgun.net -
Dolandırıcılık tuzağına son olarak eski Alaçatı Belediye Başkanı ve eski CHP milletvekili...
Devamını Oku

Roberto Benigni’li Pinocchio filminin ilk fragmanı yayınlandı

birgun.net -
Roberto Benigni’nin Geppetto’yu canlandırdığı Pinocchio filminden tanıtım fragmanı yayınlandı.
Devamını Oku

Türkiye, İsviçre’ye nota verdi

birgun.net -
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler yetkilisiyle Suriye Demokratik Güçleri arasında yapılan çocuk savaşçılara ilişkin...
Devamını Oku

küçük İskender’e veda

HABER MERKEZİ -
Bir süredir kanser ile mücadele eden ve dün hayata gözlerini yuman küçük...
Devamını Oku

İBB’de alım-satımlar durduruldu, tüm izinler iptal

birgun.net -
İBB'de tüm birimlere gönderilen genelgelerle müdür ve üstü pozisyonlarda görev yapanların izinleri...
Devamını Oku

Yunanistan’a bağlı Çuha Adası’na yerleşenlere ayda 500 Euro veriliyor

birgun.net -
Yunanistan'ın Küçük Çuha Adası'nda belediye, nüfusu artırmak için yeni bir uygulama başlattı....
Devamını Oku

Mısır’dan ‘çalıntı büst’ tepkisi: Tutankamon’un 3 bin yıllık büstü Londra’da açık artırmayla satılıyor

birgun.net -
Mısır, Christie's Müzayede Evi'ne, çocuk firavun Tutankamon'un 3 bin yıllık büstünün satışının...
Devamını Oku

CHP’li Tanal: Akıllarınca insanlara CHP’ye oy verme cezası kesiyorlar

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbullulara 'CHP'ye oy verdikleri'...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi