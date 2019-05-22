Kuzey Kore’den Joe Biden için ‘Düşük IQ’lu bir embesil’ yorumu

Kuzey Kore’nin resmi ajansı, 2020 seçimlerinde demokratların adayı olmaya hazırlanan eski başkan yardımcısı Joe Biden için “Düşük IQ’lu bir embesil” yorumunda bulundu.

Biden’ın geçen gün katıldığı bir kampanyada, “Putin ve Kim Jong Un gibi diktatörleri ve zorbaları kucaklayan bir millet miyiz” sözlerini sarf etmesi Kuzey Kore medyasını kızdırdı.

KDHC resmi ajansının haberinde, Biden için “Söylediği şey, insanlığın en temel niteliklerinden yoksun ve düşük IQ’lu bir embesil olduğunu gösteriyor” yorumu yapıldı.

Ajans, söz konusu haberde, Biden ile ilgili daha önceki tartışmalara da yer verdi.