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06.07.2019
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Kuzey Makedonya’nın NATO’ya üyelik protokolüne Türkiye’den onay

TBMM Dışişleri Komisyonu Kuzey Makedonya'nın NATO'ya üyelik protokolüne ilk onayı verdi.

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TBMM Dışişleri Komisyonu Kuzey Makedonya’nın NATO’ya üyelik protokolüne ilk onayı verdi. Bugüne kadar 14 NATO müttefiki onay süreçlerinin tamamlandığını resmen bildirdi, 3 ülke henüz resmi bildirimde bulunmadı.

Türkiye’nin Kuzey Makedonya’nın üyeliğini onay süreci ise teklifin TBMM Genel Kurulu’nda da görüşülüp Resmi Gazete’de yayımlanması ile tamamlanmış olacak.

Komisyondaki görüşmelerde söz alan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye’nin Kuzey Makedonya dahil tüm Balkan ülkelerinin NATO ve AB’ye katılımını desteklediğini söyledi.

Bugüne kadar 14 NATO müttefiki onay süreçlerinin tamamlandığını resmen bildirdi, 3 ülke henüz resmi bildirimde bulunmadı.

Yeni ismiyle Kuzey Makedonya, NATO’ya üyelik protokolünü Şubat ayında imzalamıştı.

NATO’nun 29 üyesinin temsilcileri, Kuzey Makedonya’nın ittifaka katılımı konusunda bir protokol imzaladı. Eski Yugoslavya ülkesi, bütün NATO üyelerinin onayından sonra, ittifakın 30’uncu üyesi olmaya hazırlanıyor.

Yunanistan, Makedonya’yla olan isim tartışmasından dolayı ülkenin NATO ve Avrupa Birliği dahil olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluşlara üyeliğine karşı çıkıyordu.

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