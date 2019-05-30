Kuzey Ormanları Savunması: Kuzey Ormanları tümüyle muhafaza ormanı ilan edilsin

Kuzey Ormanları Savunması, “Kuzey Marmara Muhafaza Ormanı” ilan edilmesi amacıyla başlattıkları kampanyaya ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasını Kuzey Ormanları Savunması adına Seda Elhan ve Türkiye Ormancılar Derneği adına Ahmet Kılıçaslan okudu.

“Trakya, İstanbul ve Anadolu’nun; su, nefes, yaşam kaynağı olan Kuzey Ormanları “Muhafaza Ormanı” ilan edilerek mutlak korumaya alınmalı, her türlü rant ve yağma projesine derhal kapatılmalıdır” denilen açıklamada, Sadece geçtiğimiz bir hafta aralığında bile Kuzey Ormanları’nın 6 ayrı mevkiine tahrip projeleri planlarının basında yer aldığı belirtildi.

Açıklamanın devamında basında yer alan talan projeleri şu şekilde sıralandı:

Bir tanesi, üzerine köprü, otoban ve havalimanı yaparak su kaynaklarını kuruttukları İstanbul’a su yetiştirmek için İğneada Longozları’na ve Karanlık Vadi’ye baraj yaparak su altında bırakacakları haberiydi. Bu, eşsiz güzellikteki iki cennetin ölüm fermanı demektir. Bir diğeri Kuzey Ormanları’nın pek çok noktasında, “boş” bulunan alanların etrafı çit çekilerek işgal edildiği haberleriydi. Bu imar barışı isimli yağma yasasının yeni bir “ormana hücum” dalgasını tetiklediğini göstermektedir. Osmanlının son devrinde bile Kuzey Ormanları’nın atlı muhafaza birliklerince korunduğunu biliyor muydunuz?

Bir diğeri an itibariyle Kuzey Ormanları’nın Kocaeli mevkilerini tahrip edip parçalamakta olan “Kuzey Marmara Otabanı” isimli yağma projesine gereken inşaat malzemesinin, yine inşaat sahasına yakın orman alanlarını tıraşlayıp taş ocağı açılarak karşılanacağı haberiydi.

Bir diğeri Kuzey Ormanları’nın eşsiz güzelliklerinden biri olan yaklaşık 200 milyon yaşındaki Ballıkayalar Kanyonu’nun içinden otoban geçirileceği haberiydi.

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Kampanya çalışmaları duyurulacak

Eşsiz bir ekosistemler birliği olan Kuzey Ormanları’nın, Marmara bölgesinin en büyük ve en önemli yaşam kaynağı olduğu vurgulanan basın açıklamasının sonunda, Trakya, İstanbul ve Anadolu’nun; su, nefes, yaşam kaynağı olan Kuzey Ormanları “Muhafaza Ormanı” ilan edilerek mutlak korumaya alınması, her türlü rant ve yağma projesine derhal kapatılması için çok ayaklı uzun soluklu kampanya çalışmalarının aşama aşama duyurulacağı belirtildi.