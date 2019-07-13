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13.07.2019
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KYK yurduna ilişkin bir detay daha açığa çıktı: Arazi devri hukuksuz

ODTÜ’de büyük bir direnişle karşılaşan KYK yurduyla ilgili bir hukuksuzluk daha ortaya çıktı. Arazinin devir yetkisinin, protokolü imzalayan ODTÜ Rektörlüğü’ne değil, ODTÜ Geliştirme Vakfı’na ait olduğu açığa çıktı

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Dilek Yeğin

ODTÜ’de yapılmak istenen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) inşaatı şimdilik durdurulsa da yurtla ilgili bir hukuksuzluk daha ortaya çıktı. ODTÜ Rektörlüğü’nün KYK’ye 49 yıllığına devrettiği arazinin aslında ODTÜ Geliştirme Vakfı’na ait olduğu ve Rektörlüğün devir yetkisinin olmadığı anlaşıldı. Devretme yetkisi bulunmayan bir arazi için KYK’yla protokol imzalayıp ağaç katliamına yol açan Rektörlüğe tepkiler dinmiyor.

ODTÜ Mezunları Derneği Başkanı İrfan Türkkolu’nun ODTÜ Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu’ndan edindiği bilgilere göre; arazi devretme yetkisi vakfa ait ve vakıf arazinin KYK’ye devri konusunda hiçbir girişimde bulunmadı. Türkkolu, “Rektör, vakfın araziyi devretmesini istiyor ama vakıf şu ana kadar bunu yapmadı, rektörlükle de böyle bir anlaşma yapılmadı” diyerek arazinin yetkisiz devredildiğini açıkladı.

Türkkolu, hukuksuz protokolün bazı maddelerinin yerine getirilmediğine dikkat çekti. Türkkolu, yurt inşaatından vazgeçilmesi gerektiğini dile getirdi.

İNŞAATTA İHMAL

Öte yandan mühürlenmesi için işlemlere başlanan inşaatta kesilen ağaçların arka kapakları olmayan kamyonetlerde taşınması, 2018’de kasım ayında benzer bir ihmal nedeniyle kampüste hayatını kaybeden ODTÜ psikoloji öğrencisi İrem Kütük’ü akıllara getirdi ve öğrencilerin tepkisini çekti.

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