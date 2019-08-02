La Casa De Papel dizisi rekor kırdı

3. sezonuyla 19 Temmuz’da izleyiciyle buluşan İspanyol dizisi La Casa De Papel, Netflix’te yayınlandığı ilk hafta elde ettiği izlenme sayısıyla, İngilizce konuşulmayan en çok izlenen dizi oldu.

NTV’de yer alan habere göre; dizi, ilk haftasında dünya çapında 34 milyon 355 bin 956 Netflix hesabı tarafından izlendi.

Toplam seyirci kitlesinin yüzde 70’ini oluşturan 24 milyon hesap, 3. sezonun tamamını ilk hafta seyretti.

4 Temmuz’da yayınlanan dizi Stranger Things’in üçüncü sezonunun tamamı ise ilk dört günde 18,2 milyon hesap tarafından seyredilmişti.