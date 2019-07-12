La Casa de Papel’e 4 yeni şehir ismi

Netflix’in popüler yapımlarından La Casa de Papel’in üçüncü sezonunun hangi tarihte ekranlarda olacağı ve diziye eklenecek karakterlerin hangi isimleri alacağı belli oldu.

Yayın hayatına İspanyol bir yerel dizi olarak başlayan ancak Netflix’in yayın haklarını satın almasıyla birlikte dünyaca ünlü bir dizi haline gelen La Casa de Papel’in üçüncü sezonuna dair bazı önemli bilgiler ve fotoğraflar ortaya çıktı. Üçüncü sezonla birlikte ekibimiz, dört yeni karakterle iyice genişlemiş oluyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu yeni karakterler de ‘insan’ ismi ile değil, şehir isimleriyle anılacaklar.

Ekibe katılan karakterlerden ilki, geçtiğimiz iki sezonda polis olarak gördüğümüz Raquel Murillo olacak. Itziar Ituno’nun canlandırdığı karakterin şehir ismi ise Portekiz’in başkenti ‘Lizbon’ olacak. Diziye yeni katılacak olan Rodrigo de la Serna, Palermo; Luka Peros, Marsilya; Hovik Keuchkerian ise Bogota ismiyle aksiyon ve polisiye dolu hikayenin içine dalacaklar.

¿La mejor forma de sobrellevar esta ola de calor? Cantar Bella Ciao en el agua. pic.twitter.com/cMeBoJCfga — La Casa de Papel (@lacasadepapel) July 2, 2019

La Casa de Papel’in resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta dizinin baş karakterlerinden Profesor ve ekibe yeni dahil olan Raquel Murillo yer aldı.

Dizi’nin resmi Instagram hesabından paylaşılan fotoğrafta ise yeni karakterlerin de yer aldığı bir poster gösterildi ve dizinin üçüncü sezonunun yayın tarihi açıklandı.

Buna göre La Casa de Papel’in üçüncü sezonu, 19 Temmuz tarihinde seyircilerin beğenisine sunulacak.