21.5 C
Istanbul
12.07.2019
Anasayfa KÜLTÜR SANAT La Casa de Papel'e 4 yeni şehir ismi

La Casa de Papel’e 4 yeni şehir ismi

birgun.net birgun.net

Netflix’in popüler yapımlarından La Casa de Papel’in üçüncü sezonunun hangi tarihte ekranlarda olacağı ve diziye eklenecek karakterlerin hangi isimleri alacağı belli oldu.

Yayın hayatına İspanyol bir yerel dizi olarak başlayan ancak Netflix’in yayın haklarını satın almasıyla birlikte dünyaca ünlü bir dizi haline gelen La Casa de Papel’in üçüncü sezonuna dair bazı önemli bilgiler ve fotoğraflar ortaya çıktı. Üçüncü sezonla birlikte ekibimiz, dört yeni karakterle iyice genişlemiş oluyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu yeni karakterler de ‘insan’ ismi ile değil, şehir isimleriyle anılacaklar.

Ekibe katılan karakterlerden ilki, geçtiğimiz iki sezonda polis olarak gördüğümüz Raquel Murillo olacak. Itziar Ituno’nun canlandırdığı karakterin şehir ismi ise Portekiz’in başkenti ‘Lizbon’ olacak. Diziye yeni katılacak olan Rodrigo de la Serna, Palermo; Luka Peros, Marsilya; Hovik Keuchkerian ise Bogota ismiyle aksiyon ve polisiye dolu hikayenin içine dalacaklar.

La Casa de Papel’in resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta dizinin baş karakterlerinden Profesor ve ekibe yeni dahil olan Raquel Murillo yer aldı.

Dizi’nin resmi Instagram hesabından paylaşılan fotoğrafta ise yeni karakterlerin de yer aldığı bir poster gösterildi ve dizinin üçüncü sezonunun yayın tarihi açıklandı.

Buna göre La Casa de Papel’in üçüncü sezonu, 19 Temmuz tarihinde seyircilerin beğenisine sunulacak.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,270AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

La Casa de Papel’e 4 yeni şehir ismi

birgun.net -
Netflix'in popüler yapımlarından La Casa de Papel'in üçüncü sezonunun hangi tarihte ekranlarda...
Devamını Oku

MSB: S-400’ün intikaline başlandı

birgun.net -
Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin Türkiye'ye intikaline bugün itibarıyla başlandığını duyurdu.
Devamını Oku

Jandarma Genel Komutanlığı’nda FETÖ operasyonu

birgun.net -
"FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 46'sı muvazzaf 49 kişi...
Devamını Oku

Göreliliği gizemden arındırmak

birgun.net -
M. TAHA TUNÇAlman yazar Thomas Bührke’nin Almanca...
Devamını Oku

İsrail son 2 yılda tedavi için Gazze’den çıkmak isteyen hastaların yüzde 40’ını reddetti

birgun.net -
Filistin Sağlık Bakanı Mai Alkaila, İsrail hükümetinin son...
Devamını Oku

AYM’den BirGün kararı: Habere erişim engeli kararı ifade ve basın özgürlüğü ihlali

BİRGÜN ANKARA -
2015 yılında Şırnak’ta yapılan operasyonlar sırasında, Hacı Lokman Birlik isimli yurttaşın öldürülüp...
Devamını Oku

Ekrem İmamoğlu, Zülfü Livaneli’yi yazdı

birgun.net -
23 Haziran 2019’da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde rekor bir oyla başkanlığa...
Devamını Oku

Kavak Deresi’nde kimyasal akıyor!

birgun.net -
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Kavak Deresi'nin renk değiştirip kirli akması üzerine suda...
Devamını Oku

Yazarlık bir gözlem işidir

birgun.net -
KADİR İNCESUYaşamı tam anlamıyla tiyatro üzerine kurulu...
Devamını Oku

Sanayi üretimi yüzde 1,3 azaldı

birgun.net -
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi, bir önceki yılın...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi