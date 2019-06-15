‘La Diva Turca Leyla Gencer’ belgeseli İzmir Festivali’nde

33. Uluslararası İzmir Festivali, 17 Haziran 2019 Pazartesi günü 21.00’de Elhamra Sahnesi’nde yapılacak “La Diva Turca: Leyla Gencer” filminin İzmir galasıyla devam edecek.

Yapımcılığını İKSV’nin, yönetmenliğini Selçuk Metin’in üstlendiği, metnini ve senaryosunu gazeteci ve yazar Zeynep Oral’ın yazdığı “La Diva Turca: Leyla Gencer” belgeselinin İzmir’deki ilk gösterimine Zeynep Oral ve Selçuk Metin de katılacak. Halit Ergenç’in sesiyle güçlenen yapımın çekimleri 2018 yılı boyunca Milano, Roma, Napoli ve İstanbul’da yapıldı.

Büyük yıldızla tanışma ve çalışma fırsatı bulmuş sanatçılarla yapılan söyleşiler aracılığıyla onu daha yakından tanıma fırsatı sunan “Leyla Gencer: La Diva Turca” belgeselinde; La Scala Tiyatrosu Akademisi kurucusu Carlo Fontana, müzikolog ve eleştirmen Lorenzo Arruga, San Carlo Operası Yöneticisi Rossana Purchia, yönetmen Ferzan Özpetek, yazar Franca Cella, Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Rejisör Yekta Kara, 9. Leyla Gencer Şan Yarışması Jüri Başkanı Renato Bruson, Leyla Gencer Şan Yarışmalarına katılan Simge Büyükedes, Asude Karayavuz, 4. Leyla Gencer Şan Yarışması birincisi soprano Nino Machaidze, La Scala Tiyatrosu Akademisi Müzik Departmanı Yöneticisi Daniele Borniquez ile Srefisto Operası Sanat Yönetmeni ve Gencer’le uzun yıllar çalışmış olan dekoratörü Pier Luigi Pizzi ile yapılan söyleşiler yer alıyor.