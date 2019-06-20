Lahey Büyükelçisi AKP’li Şaban Dişli’nin ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet

Hulusi Akar’a darbeyi tebliğ eden eski tümgeneral darbeci Mehmet Dişli, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı.

Mehmet Dişli’nin kardeşi olan Şaban Dişli darbe girişiminin ardından parti içinde yaşanan rahatsızlık nedeniyle Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden istifa etmiş daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Lahey Büyükelçisi olarak atanmıştı.

15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığında yaşananlarla ilgili çatı davada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başyaveri Ali Yazıcı’yı da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çıktı.

141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan “yurtta sulh konseyi” üyesi eski tümgeneral Mehmet Dişli, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Lahey Büyük Elçisi olarak atanan Şaban Dişli’nin de ağabeyi.

Kurucu üyesi olduğu AKP içinde önemli görevlerde yer alan Şaban Dişli son olarak Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini yürüttü. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ağabeyi FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve AKP içinde yaşanan rahatsızlığın ardından parti dışı bırakılan Şaban Dişli, 19 Ekim 2017 tarihinde bu görevinden istifa etti. Dişli istifasından bir yıl sonra, 7 Eylül 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından büyükelçi olarak atandı.