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05.07.2019
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Lavrov: Türkiye ve İran’la yeni bir Suriye toplantısı planlanıyor

Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye ve İran temsilcilerinin katılacağı bir toplantıya işaret ederek "Yakın zamanda, Suriye ile ilgili siyasi temsilciler düzeyinde toplantı planlanıyor" dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov “Yakın zamanda, Suriye ile ilgili siyasi temsilciler düzeyinde toplantı planlanıyor ve Astana formatında yeni zirvenin yapılması görüşülüyor” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile Moskova’daki görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Rusya, Türkiye ve İran’la yeni bir toplantı hazırlığı yapıldığını ifade eden Lavrov, “Yakın zamanda, Suriye ile ilgili siyasi temsilciler düzeyinde toplantı planlanıyor ve Astana formatında yeni zirvenin yapılması görüşülüyor” ifadesini kullandı.

Pedersen ise Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğinin, Suriye’nin İdlib bölgesinde durumu istikrara kavuşturacağını umduğunu dile getirdi.

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