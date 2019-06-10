Lavrov’dan ‘Türkiye İdlib’deki militanlara silah gönderiyor’ sorusuna yanıt

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a, El Kaide yapılanması Heyet Tahrir El Şam örgütünün elinde tuttuğu İdlib’deki militanlara “Türkiye’nin silah takviyesi yaptığına” ilişkin iddialar soruldu.

Sputnik‘in haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı, bu iddiaları içeren haberleri yorumlaması istenince, “Ben bu haberleri görmedim. Bu silahların kökeninin nereye dayandığının doğrulamasını içeren bir bilgi de görmedim. İdlib’de çok sayıda Batı menşeili silah bulunuyor” dedi.

Lavrov, “Soçi Mutabakatı çerçevesinde silahlı muhaliflerin -sonradan Heyet Tahrir el Şam kılığına bürünen- El Nusra teröristlerinden ayrılması gerektiği konusunda anlaşmaya varılmıştı. Putin ve Erdoğan tarafından yapılan anlaşma gereğince bu konuda baş rolü Türkiye’nin oynaması gerekiyor. Bunun olabildiğince daha çabuk yapılması gerekiyor. Zira zaman ilerliyor ve bu teröristler devamlı olarak provokatif saldırılar düzenliyorlar, roket sistemleri de dahil çeşitli silahlarla Suriye ordusunun mevzilerine, yerleşim yerlerine ve Rus hava üssü Hmeymim’e saldırıyorlar” açıklaması yaptı.

Rus Dışişleri Bakanı ayrıca, “Bu gibi eylemleri, ne biz ne de Suriye ordusu yanıtsız bırakacak. Bekleneceği gibi bunlara sert ve yıkıcı yanıtlar verilecek” dedi ve ekledi: Soçi memorandumu, teröristlere gösterilmiş bir müsamaha değildir.”