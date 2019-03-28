LDP, 31 Mart’ta muhalefet partilerini destekleyecek

Liberal Demokrat Parti (LDP), 31 Mart seçimlerinde muhalefet adaylarını destekleyeceğini açıkladı.

LDP Genel Başkanı Gültekin Tırpancı yaptığı açıklamada, “Demokrasinin temel ilkesi gereği, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir kişi ve siyasi oluşuma, güçler ayrımı ve gücü denetleyen ve dengeleyen mekanizmalar olmaksızın yetki verilmemelidir. Bu ilkeyi 16 yıldır göz ardı eden toplumumuzun, gerek hak ve özgürlükler alanlarında, gerek dış ilişkilerde ve uluslararası itibarda, gerek adalet ve hukukta, gerekse ekonomik anlamda ödediği fatura son derece barizdir” dedi.

Tırpancı, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu gerçekler çerçevesinde, pek çok yerde başa baş geçmesi beklenen 31 Mart Yerel Seçimlerinde, sayıları ne olursa olsun, geçmişte Liberal Demokrat Parti’ye oy vermiş veya görüşlerini önemseyen tüm üyelerimizi ve vatandaşlarımızı ‘muhalefet partilerinin veya oluşturdukları ittifakların adaylarını’ desteklemeye davet ederiz.”

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