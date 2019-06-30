Le Mans’ta hibritler zirvede

ERSOY YAŞAR

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252 bin 500 seyircinin heyecanla takip ettiği ve 24 saat süren dayanıklılık yarışını markanın 1000 beygir gücündeki iki hibrit yarış aracı teknik sorun yaşamadan ilk 2 sırada tamamladı. ‘Takımlar Şampiyonu’ olmasının ardından Toyota, Le Mans zaferiyle birlikte Pilotlar Şampiyonluğu’nu da kazanarak başarısını taçlandırdı.

2018-19 Süper sezonunun sekizinci ve son yarışı olan Le Mans 24 Saat’te, 8 numaralı Toyota TS050 Hybrid yarış aracıyla galibiyete ulaşan Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima ve Fernando Alonso şampiyonanın zirvesinde yer aldı. Zorlu yarışta onları 16.9 saniye fark ile 7 numaralı otomobil ile mücadele eden Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez ikinciliği elde etti.

Tüm zamanların en hızlı turu

Yarışta ikinci olan 7 numaralı Toyota TS050 Hybrid otomobil aynı zamanda 3 dakika 17.297 saniye ile Le Mans yarışının şimdiye kadarki en hızlı turunu attı. Bu yarışla birlikte farklı rekorlara da ulaşıldı. Kazuki Nakajima pist yarışlarında dünya şampiyonu olan ilk Japon olurken, daha önce Formula 1 şampiyonlukları olan Fernando Alonso ise, Le Mans’da da ‘Pilotlar Dünya Şampiyonu’ olarak iki farklı disiplinde şampiyon olan ikinci pilot olmayı başardı.

Yarışa ilk 2 sıradan başlayan iki otomobil, 24 saatlik zorlu yarışı teknik bir sorun yaşamadan tamamladı. Yarışı kazanan Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima ve Fernando Alonso, 385 tur süren yarışta 34 pit stop gerçekleştirdiler. 7 numaralı Toyota ise, son turlarda yaşananlarla birlikte 37 kez pit stop yaptı.

Toyota Gazoo Racing başkanı Shigeki Tomoyama, Le Mans’ı sadece hızlı bir otomobil değil güçlü bir ekiple kazandıklarını ifade ederek, “Geçtiğimiz yılki galibiyeti ileriye taşımak istiyorduk ve her alanda gelişme gösterdiğimizi kanıtladık. Le Mans’da yeni bir sayfa açmayı başardık. Önümüzdeki yıl da otomobilimizi geliştirerek daha iyi işlere imza atmayı sürdüreceğiz” dedi.

2019-2020 sezonu Eylül’de başlayacak

Son iki yılı kapsayarak tamamlanan Le Mans süper sezonunun ardından 2019-2020 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) sezonu, biraz daha farklı bir formatla 1 Eylül’de start alacak. 10 ayı kapsayacak olan sezonda birçok yarış daha önceki gibi 6 saatlik formatla gerçekleştirilecek. Ayrıca geçen sene takvimde yer almayan Bahreyn ve 2014’ten bu yana WEC yarışına ev sahipliği yapmayan efsanevi Interlagos Pisti de takvime geri dönüyor. WEC’in final yarışı ise yine 13-14 Haziran 2020 tarihlerindeki Le Mans 24 Saat olacak.