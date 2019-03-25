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25.03.2019
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Leyla Alaton Sabah’a konuştu: Cumhurbaşkanımızı feminist buluyorum

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İş kadını Leyla Alaton, “Cumhurbaşkanımızı son derece feminist buluyorum. Bunu çevresindeki kadınlara bakarak da görebilirsiniz. Eşi Emine Hanım; son derece güçlü, ne istediğini bilen, kararlı bir rol model kadınlarımız için. Kızları da öyle. Hepsi çok iyi eğitimli, güçlü, çalışan ve üreten kadınlar,” dedi.

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’ın sorularını yanıtladı.

Alaton, Kalçık’ın “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı feminist bulduğunuzu söylemiştiniz. Bu açıklamanız çok konuşulmuştu” ifadesi üzerine şunları söyledi:

“Evet, Cumhurbaşkanımızı son derece feminist buluyorum. Bunu çevresindeki kadınlara bakarak da görebilirsiniz. Eşi Emine Hanım; son derece güçlü, ne istediğini bilen, kararlı bir rol model kadınlarımız için. Kızları da öyle… Hepsi çok iyi eğitimli, güçlü, çalışan ve üreten kadınlar.
Baba olarak böyle güçlü kadınlar yetiştirmiş olması bile, bu sözümü doğruluyor.

Leyla Alaton’dan kadın düşmanı yorumlara cevap: “Asıl t.şak kadınlarda”

Erdoğan’ın çevresine bakınca da görüyorsunuz; danışman kadrosunda çok değerli, bilgili kadınlar yer alıyor. Hem ailesindeki, hem danışman kadrosundaki kadınların sözlerine bu kadar değer veren biri nasıl başka türlü olabilir ki! Yine tekrarlıyorum; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son derece feminist olduğunu düşünüyorum. Erdoğan’ın ‘Kadın ve erkek farklıdır’ açıklamasının, bazıları tarafından çarpıtıldığını düşünüyorum.

Kadın ve erkek yaratılış olarak farklıdır tabii ki. Farklı olduğumuz için zaten birbirimizi tamamlıyoruz. Bu yüzden Erdoğan’ın bu sözüne katılıyorum.

Erdoğan, kadına çok değer veren bir lider. Haklar açısından, kadın ve erkeğin eşitliğini savunuyor; bu çok önemli. Külliye’deki kadrolara bakınca bile görebilirsiniz bunu. Külliye’deki kadrolarda, erkekler kadar kadınlar da görev alıyor.

Böyle eğitimli, güçlü kadınları Külliye’de görmek beni mutlu ediyor açıkçası. Anadolu kadınlarını gördükçe umudum artıyor.”

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