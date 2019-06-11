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11.06.2019
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Leyla Güven, yeni dönemde Meclis’te olacak

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

Geçen yıl yapılan seçimlerde milletvekili seçilen ancak cezaevinde olduğu için yemin ederek görevine başlayamayan, daha sonra 200 günlük açlık grevi yapan Leyla Güven, Meclis çalışmalarına katılmak için yeni dönemi bekleyecek.

Açlık grevi sona erdikten sonra hastanede tedavi gören ve taburcu edilen Güven, bir süre ziyaretçi kabul etmeyecek ve tedavisini ev ortamında sürdürecek. Diyarbakır’dan ayrıldığı ifade edilen Güven’in bulunduğu kent ise açıklanmadı. Güven’in yeni dönemin başlangıç tarihi olan 1 Ekim’de TBMM’ye gelerek yemin etmesi ve çalışmalara katılması bekleniyor.

‘ŞU AN KALDIRAMAZ’

Leyla Güven’in kızı Sabiha Temizkan, annesinin sağlık durumu hakkında BirGün’e konuştu. Annesinin henüz uzun seyahatleri kaldırabilecek durumda olmadığını ifade eden Temizkan, “Hasta ziyaretleri ve yolculuk durumları, önümüzdeki süreçte şekillenecek ancak şu anda uzun bir dinlenme sürecine ihtiyacı var. Tedavi süreci de sürüyor. Annem, Meclis çalışmalarına katılmak istiyor ancak yakın zamanda gelip yemin etmesi mümkün görünmüyor. Tek temennimiz bir an önce eski sağlığına kavuşması” diye konuştu.

64 MİLLETVEKİLİ OLACAK

24 Haziran 2018 seçimlerinde Meclis’te Güven’in dışında 66 sandalye kazanan ancak Ayhan Bilgen, Bedia Özgökçe ve Selçuk Mızraklı’nın belediye başkanı olmasıyla bu sayı 63’e inen HDP’de milletvekili sayısı Güven’in yeminin ardından 64’e yükselecek.

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