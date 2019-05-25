Leyton Orient FC: Amatör futbol candır

Leyton Orient FC… Londra’nın Fulham’dan sonra en eski takımı, 117 seneden sonra 2016-17 sezonunda profesyonel liglere veda etti, iki sene aradan sonra döndü bıraktığı yere. Amatör kümede, 2018-19 sezonunda Brisbane Road Stadında 5.444 taraftar ortalaması yakaladı. Mukayese için, uzaklarda adının başına eğreti bir “Süper” sıfatı eklenmiş ligimizde şampiyonluğa oynayan Başakşehir’in bu sezon taraftar ortalaması 4.232. Ada futbolunun dört takımının görkemli finallerde boy gösterdiği zamanlarda o eski takımı da unutmayalım, yaşlıya hürmet âdettendir diyerek anlatalım hikayelerini, amatör takımların Federasyon Kupası vesilesiyle dönüşlerini kutlayalım…

Adını Asyalı göçmenlerin çoğunlukta olduğu Doğu Londra semtinden alan, şehrin dev kulüplerinin içinde kendi yağıyla kavrulan alt liglerin mütevazı takımı Leyton Orient FC, semtine, tarihine, renklerine sahip çıkanların sevdası. Futbolun yalnızca “büyük” takımlardan ibaret olmadığını hikâyenin başında anlamış, futbol dünyasının gözlerden ırak bir kıyısında, öylece oturup tüm olup bitene biraz dışarıdan bakanların, belki de gerçek futbolseverlerin takımı. İlk zamanlarında “Eagle Cricket Club” olarak bilinirlermiş, 1888 senesinde günümüzdeki adlarını almışlar. Kulübün lakabı “Orient”. “The O’s” (O’lar) olarak da nam salmışlar alemde. Takımı kuranlar, bölgedeki Homerton hastanesinin o yıllardaki çalışanları. Ülkenin en üst liginde sadece 1962–63 sezonunda mücadele edebilmişler. 1978 senesinde İngiltere Federasyon Kupasında yarı finale kadar çıkmışlıkları var ama Arsenal karşısında kaybetmişler o maçı. Müzeleri tam takır kuru bakır anlayacağınız ama olsun sevinmek için sevilmez takımlar. 1993 senesinin Ekim ayından, 1995’in Eylülüne kadar deplasmanlarda maç kazanamadıkları dönemde, taraftarlarının rakip takımın golüne, “Çok sevinmeyin bizi herkes yeniyor!” tezahüratıyla karşılık verdiklerini de hatırlatalım yeri gelmişken…

Günümüzdeki başkanları Nigel Travis, ondan önce Barry Hearn adındaki spor etkinlikleri organizatörü, kulübü 1995 senesinde beş sterlin (40 lira) karşılığında satın almış. O yıllarda kapanma noktasına gelen kulübün hikayesi İngiliz televizyon kanallarından Channel 4’a konu olmuş. Programın adı “Club for a Fiver” (Beş Sterlin’e satılık kulüp)! O dönem şakacı rakip taraftarlar bunların maçında sahaya 5 sterlin atarmış, makara niyetine. Ondan sonraki 11 sezon 4. Ligde geçmiş zamanlar. 2001’de kulübün gidişatından hoşnut olmayan taraftarlar “LOFT” (Leyton Orient Fans Trust) adını verdikleri taraftar derneğini kurmuşlar. Temel amaçları, taraftarın kulübün geleceğinde söz sahibi olması, yönetimi denetleyebilmek. 2006’da aralarında para toplayıp Ronaldo’yu takıma transfer etmek için kampanya başlatmışlıkları bile var, maksat sesleri duyulsun! O sene 3. Lige yükseldiler, 2016-17 sezonunda amatöre düştüler. Geçen sezon 24 takımlı 5. Ligi (National League) 89 puanla şampiyon bitirerek yeniden profesyonel liglere döndüler. Mabetleri Brisbane Road, Waltham Forest semtinde yer alan 9.271 kapasiteli eski bir stat. Taraftarlarının büyük çoğunluğu kombine bilet sahibi.

2019’un Mayısında Wembley Stadında amatör takımların Federasyon Kupası, Ada futbolundaki adıyla “FA Trophy” finalinde Leyton Orient, AFC Fylde karşısında. Onlara da selam çakalım. İngiltere’nin kuzeybatısında, Lancashire bölgesinin 3 bin nüfuslu Wesham kasabasının beyazlı takımı. 1988 senesinde kurulmuşlar, günümüzde 5. Ligde mücadele ediyorlar. Geçen sezon mabetleri Mill Farm Stadında 1.950 taraftar ortalaması yakaladılar. Kupanın tarihi eski, ilk kez 1969 senesinde oynanmış. Yarı-profesyonel takımların da Wembley hayalini gerçekleştirmeleri için bulunmaz fırsat…

Orient’in 26 kişilik kadrosunun değeri 2,3 milyon Sterlin. 42.962 taraftarın önünde alt liglerin değişilmezi uzun toplarla gol arıyorlar maçın başında. Flyde’ın daha üretken olduğu devre golsüz kapanıyor. Profesyonel ligleri aratmayan serbest vuruş golüyle öne geçiyor Flyde. Flyde tek golle kazanıyor, Orient eli boş ayrılıyor sahadan. Gelecek sezon League Two’da (4. Lig) mücadele edecekler, iyi bir golcü ilaç gibi gelir takıma, kalıcı olsunlar…