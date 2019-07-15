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15.07.2019
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LGS puanı 430’dan 308’e düşen öğrenci CİMER’e başvurdu

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Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) giren 14 yaşındaki Ata Cem Yılmaz’ın sınavdan sonra baktığı ve 430 olarak görünen puanı tercih için gittiği okulunda 308’e düştü. Durum karşısında şaşkına dönen Ata ve ailesi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile CİMER’e başvuruda bulundu.

Cumhuriyet’ten Kayhan Ayhan’ın haberine göre, Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) giren 14 yaşındaki Ata Cem Yılmaz’ın sınavdan sonra baktığı ve 430 olarak görünen puanı tercih için gittiği okulunda 308’e düştü.

Durum karşısında şaşkına dönen Ata ve ailesi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile CİMER’e başvuruda bulundu. Ata’nın annesi Dilek Yılmaz, sınavdan sonra soruları karşılaştırdıklarında sisteme ilk düşen puanın örtüştüğünü belirterek “maddi gücüm yetmediği için oğlumu dershaneye gönderemedim. Zor şartlarda çocuğum çalıştı ve kazandı. Ancak böyle bir haksızlığa uğradık. Çocuğumun geleceğiyle oynanmasın” dedi.

Kağıthane Ali Fuat Cebesoy Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ata Cem Yılmaz, 1 Haziran’da yapılan LGS’ye girdi. Sınavı iyi geçen Ata, 24 Haziran’da MEB’in sitesinde baktıkları sınav sonuçlarına göre 430 puan alarak yüzde 7.6’lık dilime girdi. Ali Fuat Cebesoy Ortaokulu’na tercih için giden Ata, burada sistemden puanının 308 olarak göründüğünü öğrenince neye uğradığını şaşırdı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giden Ata ve annesi buradan itiraz etmeleri gerektiğini ancak itiraz süresinin geçtiğini öğrendiler.

MEB’i arayan aile 3 gün içinde kendilerine yapılan dönüşte, puanın 308 olduğunu, önceki puanın sistemdeki bir yanlışlıktan kaynaklandığının söylendiğini belirtti. CİMER’e de bu konuyu yazan aileye 5 gün içinde itiraz etmeleri gerektiği söylendi. 

Anne Yılmaz, “İlk evrakta Türkçeden 18, Matematik’ten 17, Fen Bilimlerinden 18, İnkılap Tarihinden 10, Din Kültüründen 8, Yabancı Dilden ise 5 doğru görünürken okula gittiğimizde verilen evrakta doğru sayısı Türkçe’den 13’e, Matematik’ten 2’ye, Fen Bilimleri’nden 15’e Din Kültürü’nden 7’ye, Yabancı Dil’den ise 3’e düşmüş. Sınavdan sonra oğlum soruları kontrol etmişti. Kontrol ettiğinde ilk netleri tutuyor ancak sonrasında tutmuyor” dedi. 

Bu hatanın düzeltilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gittiklerini ve optiğin tekrar taranmasını istediklerin belirten Anne Yılmaz, eğer olumsuz bir cevap gelirse oğlunun hakkını mahkemede arayacağını söyledi.

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