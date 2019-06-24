LGS sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden erişime açıldı.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS), 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılımıyla yapılmıştı. Öğrencilere sözel alandaki 50 soru için 75 dakika, sayısal alandaki 40 soru için ise 80 dakika süre verilmişti.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını sonucun açıklanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde yapabilecek.

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