LGS tercihleri başlıyor

Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) 1 milyon 29 bin 555 öğrenci katılmıştı. Öğrenciler, bugünden itibaren 12 Temmuz Cuma günü saat 17.00’ye kadar tercihlerini yaparak liselere girmek için tercihlerde bulunacak. Sonuçlar ve boş kontenjanlar ise 22 Temmuz Pazartesi günü ilan edilecek.

Merkezi yerleştirme;

>> Fen liseleri,

>> Sosyal bilimler liseleri,

>> Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları,

>> Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla;

>> Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne,

>> 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,

>> 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına,

>> Tercih önceliğine,

>> Öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

Yerel yerleştirme ise;

>> Okulların türü,

>> Kontenjanı,

>> Bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı,

>> Öğrencilerin ikamet adresleri,

>> Okul başarı puanlar,

>> Devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.

>> Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak.

>> Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak.

>> Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

>> Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.

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En fazla 5 okul tercih edilecek

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki ‘yeşil’ renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; ‘mavi’ renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; ‘kırmızı’ renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl ilk defa öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla yüzdelik dilimlerine göre tercih robotu hazırladı. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor.

Tercih yaparken dikkat

Eğitimci Mehmet Alkan “Gençler ve aileler karar vermeden önce bazı sorulara yanıt aramal” diyerek, lise seçiminde öğrencilere ve ailelere şu tavsiyelerde bulundu:

>> Sloganlara kanmayın: Bana göre öğrenciyi besleyen, öğrenciyi kıymetlendiren çocuğun çalıştığı sosyal sorumluluk çalışmaları, farkındalık ve laboratuvar çalışmaları, atölyelerde kazandıkları beceriler, sosyal, sportif, sanatsal, kültürel etkinliklerde edindiği becerilerdir.

>> Eğitim öğrenciye değer katmalı: Akademik başarıyı, iş yönetimi, iş birliği yönetimi; farkındalık, yaratıcılık, eleştirel düşünce, kendini ifade etme gibi becerilerle desteklemek önemli. Üniversiteden mezun olduklarında, lisede kazandıkları bu beceriler sayesinde, kendilerine iş hayatında yer bulacak.

>> Okul iklimini iyi gözlemleyin: Anne babalar, okulları bizzat gidip yerinde irdelemesi, incelemesi lazım.

>> Okulun yabancı dil yetkinliğini sorgulayın: İngilizce tek başına yeterli değil. Türkiye’de bu konuda gerçekten çok zorlanılıyor. Dolayısıyla anne babaların lise seçerken, okulun dil konusundaki yetkinliğini de sorgulama zorunluluğu var.