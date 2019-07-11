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11.07.2019
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LGS tercihlerinde yarın son gün

Sonuçları 24 Haziran'da açıklanan LGS'de tercih başvurularının yarın son gün olduğu duyuruldu.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1 Haziran’da merkezi sınavı gerçekleştirilen ve sonuçları 24 Haziran’da açıklanan Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) tercih süresi sona eriyor. 1 Temmuz’da başlatılan lise tercihleri yarın saat (12 Temmuz 2019) 17:00’de sona erecek.

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi yapabilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 5 okul; pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 15 okul tercihinde bulunabilecek.

Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz’da MEB’in internet adreslerinden ilan edilecek.

  • Konu başlıkları:
  • LGS

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