LGS yerleştirme sonuçları açıklandı: Öğrenciler fen ve Anadolu istiyor

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi yerleştirme için toplam 439 bin 419 öğrenci tercih yaptı ve sadece 138 bin 993 öğrenci liseye yerleşebildi. Öğrencilerin en fazla tercih ettiği okul fen lisesi olurken ikinci sırada Anadolu liseleri yer aldı.

İmam hatip liseleri de öğrenci tercihleri açısından son sıralarda yer aldı. Liseye yerleşen 138 bin 993 öğrencinin 42 bin 460’ı Anadolu lisesine, 34 bin 590’ı da fen lisesine yerleşti. Anadolu İmam hatip liselerine yerleşen öğrenci sayısı da 28 bin 748 olarak açıklandı. 590 bin 136 çocuk sınava girdiği halde lise tercihi yapmadı. Sınava girip yerleşme şansı olmayan öğrenci sayı ise 890 bin 562 oldu.

İMAM HATİPLER TERCİH EDİLMEDİ

Öğrencilerin yüzde 77.3’nün birinci tercihi fen ve Anadolu liseleri oldu. Birinci tercihi olarak Anadolu imam hatip liselerini seçen öğrencilerin oranı da yüzde 10’larda kaldı. İmam hatip orta okulu öğrencisi olan 21 bin çocuktan sadece 13 bin 301 anadolu imam hatip lisesine gitmek istedi. İmama hatip ortaokulu öğrencilerinden sade yüzde 15’i liseye yerleşirken ortaokul öğrencilerinin yüzde 65’i liseye yerleşti.

Özel ortaokul öğrencilerinin liseye yerleşme oranında yüzde 15’lerde kalması dikkati çekti. Öğrencilerin sadece yüzde 51’si birinci tercihine yerleşirken yüzde 23’ü ikinci tercihine ve yüzde 15’i üçüncü tercihine yerleşti.

ÖĞRENCİLER İSTEDİĞİ OKULA GİDEMEDİ

LGS yerleştirme sonuçları BirGün’ değerlendiren Eğitim Sen Yönetim Kurulu Üyesi ve Yükseköğretim Sekreteri Özgür Bozdoğan, “Yayımlanan raporda sanki matematik testi en düşük olmuş gibi sunulsa da asıl sorun İngilizce dersinde ve bu durum kamufle ediliyor. Okulların doluluk oranının çok yüksek olması her öğrencinin istediği okula gidecekmiş gibi bir algı oluşturuluyor ancak öğrenciler seçmek zorunda bırakıldığı okula yerleşebiliyor. Öğrenciler kendi gitmek istedikleri okula değil de bakanlığın istedikleri okula gidiyor” dedi.

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ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 42’Sİ TERCİH YAPTI

Bozdoğan, “Sınava giren 1 milyon 120 bin üzerinde öğrenci varken tercih yapan öğrenci sayısı 480 binlerde. Buradan yüzbinlerce öğrencinin tercih yapmadığını anlıyoruz. Öğrencilerin birinci tercihi bu yılda Anadolu liseleri oldu fakat Bakanlık öğrencilerin tercihlerine göre değil de kendi politikalarına göre hareket etmeye devam ediyor. Öğrenciler dört tercih yapmış ve beşinci tercih hakkını kullanmamış. Öğrenciler istemedikleri okul türüne gidip eğitim almak istemiyorlar. Bakanlık’ın uyguladığı sistem öğrencilerin istediği okula gitmesine izin vermiyor” dedi.