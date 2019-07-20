26.6 C
Istanbul
20.07.2019
Anasayfa EĞİTİM LGS’de adaletsizlik: MEB, yargı kararına uymuyor

LGS’de adaletsizlik: MEB, yargı kararına uymuyor

Mustafa Kömüş Mustafa Kömüş

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınavlarındaki adaletsizlikler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 2018 yılında LGS’ye girip bütün şartları sağlamasına rağmen istediği okula yerleşemeyen K.A.’nın velisi Danıştay’a itiraz etti. Danıştay K.A.’yı haklı buldu. Ancak buna karşın Milli Eğitim Müdürlüğü Danıştay’ın kararını uygulamıyor.

K.A.’nın velisi Ahmet Ayhan oğlunun başarı sırası ve ikamet şartlarını tamamen yerine getirmesine rağmen tercih ettiği Anadolu liselerinden birine değil, Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imam hatip veya meslek lisesine yönlendirilmek istediğini ifade etti.

Ayhan şunları söyledi: “Ben buna itiraz etmek istedim. Ancak eski milli eğitim müdürü benim itirazımı kabul etmeyeceğimi ve mahkemeye gitmemi söyledi. Bunun üzerine Danıştay’a dava açtık. Danıştay, bizim istediğimiz yönde karar verdi ve istediğimiz okullardan birine oğlumun yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.”

K.A. Danıştay’a rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu kararı uygulamadığını ifade etti. 30 günlük süre geçtikten sonra da Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gittiğini dile getirdi. Buna rağmen kararın hala uygulanmadığını söyleyen K.A. şöyle devam etti: “Ben çocuğumu imam hatibe göndermek zorunda mıyım? Çok istiyorlarsa kendileri göndersinler. Pahalı kolejlere göndereceklerine buralara yollasınlar çocuklarını. Benim çocuğum geçen sene 4 ay okula gidemedi. Aralık ayında bir özel okula kayıt yaptırmak zorunda kaldım. Bir sürü külfet altına girmek zorunda bırakıldım. Çocuğun stresten 1 aydır saçları dökülmeye başladı 15 yaşında. Tedavi görüyor şu anda.”

İlginizi çekebilir:  Eğitim sisteminin içler acısı durumu: YKS’de 628 bin 796 öğrenci barajı aşamadı

Karara ilişkin düşüncelerini aktaran K.A “Devleti kendi çiftlikleri zannediyorlar. Yargı karar vermiş onu bile uygulamıyorlar. Ne Bakanlık ne Milli Eğitim Müdürlükleri hiçbir şey söylemiyor” dedi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,505AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İstanbul ve Ankara’da Suruç anmasına polis saldırısı

birgun.net -
Ankara ve İstanbul'da Suruç Katliamı'nın dördüncü yılı dolayısıyla düzenlenen anma eylemlerine polis...
Devamını Oku

Erbil Emniyet Müdürlüğü: Mazlum Dağ’a yardım eden Muhammed Bisksız yakalandı

birgun.net -
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil'deki Türk Başkonsolosluğu görevlisinin hayatını kaybettiği saldırının...
Devamını Oku

Fox TV’de 3 ayrılık birden

birgun.net -
Disney ile 21. Century Fox şirketlerinin birleşmesi sonucu oluşturulan yeni yapılanma bir...
Devamını Oku

Bursa’da maaşlarını ve tazminatlarını alamayan Slam Tekstil işçileri eylem yaptı

birgun.net -
Bursa'da 1 Haziran'da kapatılan tekstil fabrikasından maaşlarını ve tazminatlarını alamayan 132 işçi,...
Devamını Oku

İstanbul’da tekne yangını

birgun.net -
Kuzguncuk açıklarında seyreden "Boğaz Çocuğu" isimli yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Açıkta yanmaya...
Devamını Oku

Twitter İran’a ait 3 ajansın hesabını askıya aldı

birgun.net -
Sosyal medya platformu Twitter; İran resmi haber ajansı (IRNA), İran devlet televizyonuna...
Devamını Oku

Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni: Röportajın yapılmaması gerektiğini Yavuz Bey’e ilettik, buna rağmen yapıldı

birgun.net -
Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, yeni parti kurma hazırlığındaki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla...
Devamını Oku

Caretta caretta yuvalarına zarar veren magandanın ehliyetine el konuldu

birgun.net -
Antalya'nın Kumluca ilçesinde caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının üreme alanında dirft yaparak...
Devamını Oku

İngiltere, İran’a nota verdi

birgun.net -
Hürmüz Boğazı'nda İran ile İngiltere arasındaki tansiyon yükseliyor. İran'ın İngiltere'ye ait bir...
Devamını Oku

CHP’li Öztrak: Türkiye iflasın eşiğine geldi

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak,...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi