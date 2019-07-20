LGS’de adaletsizlik: MEB, yargı kararına uymuyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınavlarındaki adaletsizlikler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 2018 yılında LGS’ye girip bütün şartları sağlamasına rağmen istediği okula yerleşemeyen K.A.’nın velisi Danıştay’a itiraz etti. Danıştay K.A.’yı haklı buldu. Ancak buna karşın Milli Eğitim Müdürlüğü Danıştay’ın kararını uygulamıyor.

K.A.’nın velisi Ahmet Ayhan oğlunun başarı sırası ve ikamet şartlarını tamamen yerine getirmesine rağmen tercih ettiği Anadolu liselerinden birine değil, Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imam hatip veya meslek lisesine yönlendirilmek istediğini ifade etti.

Ayhan şunları söyledi: “Ben buna itiraz etmek istedim. Ancak eski milli eğitim müdürü benim itirazımı kabul etmeyeceğimi ve mahkemeye gitmemi söyledi. Bunun üzerine Danıştay’a dava açtık. Danıştay, bizim istediğimiz yönde karar verdi ve istediğimiz okullardan birine oğlumun yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.”

K.A. Danıştay’a rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu kararı uygulamadığını ifade etti. 30 günlük süre geçtikten sonra da Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gittiğini dile getirdi. Buna rağmen kararın hala uygulanmadığını söyleyen K.A. şöyle devam etti: “Ben çocuğumu imam hatibe göndermek zorunda mıyım? Çok istiyorlarsa kendileri göndersinler. Pahalı kolejlere göndereceklerine buralara yollasınlar çocuklarını. Benim çocuğum geçen sene 4 ay okula gidemedi. Aralık ayında bir özel okula kayıt yaptırmak zorunda kaldım. Bir sürü külfet altına girmek zorunda bırakıldım. Çocuğun stresten 1 aydır saçları dökülmeye başladı 15 yaşında. Tedavi görüyor şu anda.”

İlginizi çekebilir: Eğitim sisteminin içler acısı durumu: YKS’de 628 bin 796 öğrenci barajı aşamadı

Karara ilişkin düşüncelerini aktaran K.A “Devleti kendi çiftlikleri zannediyorlar. Yargı karar vermiş onu bile uygulamıyorlar. Ne Bakanlık ne Milli Eğitim Müdürlükleri hiçbir şey söylemiyor” dedi.