LGS’nin ikinci oturumu başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ikinci oturumu başladı.

Sınavın ikinci oturumu, 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika sürecek.

Bu bölümde öğrenciler, matematik ve fen bilimlerinden soruları yanıtlayacak.

Birinci oturum sona erdi

50 soruluk sözel alandan oluşan ve 75 dakika süre verilen sınavın birinci oturumunda öğrenciler, 8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sorularını yanıtladı.